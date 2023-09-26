Испанские истребители Eurofighter Typhoon проведут учения

Истребители ВВС Испании намерены провести учебные полеты над Эстонией

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Испании Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии, будут проводить учебные полеты в небе над Эстонией. Об этом заявили в пресс-службе эстонских Сил обороны.

«Пилоты ВВС Испании на истребителях Eurofighter Typhoon совершат полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах», — уточнили в военном ведомстве страны.

Планируется, что учения организуют во вторник, 26 сентября.

Известно, что полеты на малой высоте проводятся в предназначенных для этого зонах, но не ниже 152 метров.

Самолеты испанских ВВС могут пролететь над населенными пунктами или отдельными хуторами.

До этого МО Болгарии сообщало о проведении учений ВВС «Фракийское лето — 2023» с Соединенными Штатами. В рамках учений должны проводиться «тактические полеты на малой высоте, полеты групп по маршруту на средней и малых высотах».

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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