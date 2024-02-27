Последняя неделя февраля и вся жизнь промышленника, продававшего ферросплавы в США и Великобританию

27 февраля 2024, 16:2538Написать комментарий

Последняя неделя февраля для миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова началась с черного понедельника. В этот день суд решил передать в собственность государства три его крупнейших предприятия, расположенных в разных регионах страны: ЧЭМК, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов, выручка которых 168 млрд в год. В этот же день, 26 февраля, силовики задержали самого Юрия Антипова. Об этом нашим коллегам из 74.RU сообщило сразу несколько источников. Спустя несколько часов телеграм-каналы стали распространять информацию о том, что после допроса по делу о мошенничестве Антипова отпустили под подписку о невыезде, но силовики по-прежнему никак не комментируют ситуацию. Рассказываем, как начинал и строил бизнес богатейший промышленник, чем он известен и что у него осталось после того, как государство предъявило ему за продажу в США и Великобританию ферросплавов, которые необходимы для военных нужд России.

Очереди за колбасой

Миллиардер из списка Forbes Юрий Антипов в общественном сознании неразрывно связан с еще одной знаковой фигурой челябинского бизнеса и политики Александром Аристовым. Они совместно вели дела с прошлого века, создали крупнейшую в регионе бизнес-империю. Но, самое главное, многолетний тандем Аристов — Антипов был примером для многих предпринимателей и, казалось, подтверждал поговорку «дружба дороже денег». Впрочем, к началу 2019 года отношения бизнес-партнеров дали трещину, весной 2020 года Аристов и Антипов объявили о разделе своей бизнес-империи.

А начиналось всё в конце 80-х годов прошлого века. Юрий Антипов — коренной челябинец. Родился в 1954 году, в апреле ему будет 70 лет. В бизнес он пришел на заре кооперативного движения. В мае 1988 года приняли закон «О кооперации в СССР», и Антипов с Аристовым стали одними из первых челябинских кооператоров. В тот год они создали кооператив «Энергия».

Крепкие мужики в самом расцвете сил (Антипову — 34 года, Аристов — на 5 лет старше) занимались всем подряд: делали гвозди, развозили по садам удобрения, торговали топливом, производили колбасу в арендованном цехе на Копейском шоссе. В эпоху всеобщего дефицита качественные продукты — а сервелат от «Энергии» был действительно вкусным — пользовались особым спросом. Поначалу руководители кооператива сами развозили продукцию по киоскам на вазовской «шестерке». А там уже выстраивались очереди.

В 1995 году впервые упоминается бренд «Ариант» (составлен из первых слогов фамилий партнеров. — Прим. ред.). Так стала называться разрастающаяся на глазах многопрофильная бизнес-империя челябинцев.

В 1996 году зарегистрировали компанию «Перант» (в 2012 году вошла в УСМК), производившую мясные продукты на сырье Красногорского свинокомплекса. В 2000 году владельцы «Перанта» выкупили акции у работников свинокомплекса. Попутно приобрели рядом стоящий комбикормовый завод. В тот период всеми сельхозпроектами занимался Юрий Антипов. Он ставил задачу создать мясное производство замкнутого цикла — от сырья до переработки и продажи готовой продукции.

— Цепочку построили, она не зависима ни от кого — это непотопляемый корабль, устойчивый в любых рыночных условиях, — объяснял свой принцип Юрий Антипов изданию «Эксперт-Урал».

Винная история

В 1995–1996 годах на базе недостроенного комбината крупнопанельного домостроения КПД-300 Антипов с Аристовым возвели завод шампанских вин. Площадку с 28 объектами недвижимости они получили по указанию губернатора Челябинской области Вадима Соловьева — через региональный фонд имущества на лизинговой основе. После смены губернатора областная прокуратура проверяла законность передачи КПД-300 и нарушений не нашла. А центр пищевой индустрии «Ариант» продолжил выпуск газировки, воды и вина.

Поначалу предприятие работало на чужом виноматериале. Потом владельцы «Арианта» начали покупать виноградники и винзаводы на полуострове Тамань на Кубани: «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо». В 2004 году Юрий Антипов стал председателем совета директоров «ЦПИ-Ариант» и плотно занимался развитием этого направления.

В 2006 году челябинцы продали пакет акций «Абрау-Дюрсо» бизнесмену Борису Титову, ныне уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. А «Ариант» продолжил скупать тысячи гектаров виноградников, став крупнейшим их владельцем в России.

Курс на металлургию

В 1996 году Антипов с Аристовым начали скупать акции крупнейшего в России завода ферросплавов — Челябинского электрометаллургического комбината, который незадолго до этого стал акционерным обществом и был приватизирован. В том же 96-м году партнеры получили контрольный пакет.

— Стали владельцами пяти процентов, пришли к руководству и предложили иные схемы работы, без лишних посредников, — вспоминал Александр Аристов в интервью 74.RU.

Всего за полгода челябинцы стали хозяевами новокузнецкого завода. Летом 2003 года ЧЭМК купил у компании «Ринако» 19,7% ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Зимой 2004-го комбинат уже владел контрольным пакетом акций «Кузнецких ферросплавов». Осенью 2012 года на базе ЧЭМК и «Кузнецких ферросплавов» образована Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК).

В конце 2014 года ФАС разрешила ЧЭМК купить Серовский завод ферросплавов в Свердловской области, принадлежащий горнодобывающей компании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). В апреле 2015 года сделка была завершена.

В итоге ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод, «МетАгломерат» и рудники объединили в «Урало-Сибирскую металлургическую компанию» (УСМК). Она была основной структурой бизнес-империи, являлась владельцем не только метзаводов, но и агрофирмы «Ариант», «Кубань-Вино», других предприятий.

Вообще все компании (металлургические, мясные, винные) были распределены между членами семей Александра Аристова (он сам, жена Людмила, дочь Елена, зять Александр Кретов) и Юрия Антипова (он сам и его жена Людмила). Но так, чтобы между семейными кланами соблюдался строгий паритет.

Раздел имущества

В 2020 году в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Юрий Антипов и Александр Аристов заняли соседние места: 196-е и 197-е. Это было еще до раздела бизнеса. В деньгах состояния оценили по 400 миллионов долларов на каждый семейный клан.

Летом 2020 года Александр Аристов и Юрий Антипов объявили о разделе бизнес-империи. Юрию Антипову отошли металлургические заводы, Александру Аристову — компании винно-пищевых отраслей («Ариант», «Кубань-Вино»). В декабре 2020-го миллиардеры оформили сделку официально.

Владельцами «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК) в итоге стали Юрий и Людмила Антиповы, а также их сыновья Алексей и Сергей — по 25%. Вообще у Юрия Антипова трое детей, есть внуки. Сыновья учились в США и Европе, давно живут за границей.

Состав акционеров УСМК несколько раз менялся. По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году выручка УСМК составила 17,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 32 миллиона рублей. В июне 2023 года «Урало-Сибирская металлургическая компания», присоединившись к АО «Компания Эталон», прекратила деятельность.

Суд да дело

В начале февраля Генпрокуратура РФ подала иск об истребовании имущества в пользу государства к АО «Компания Эталон», бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле. Фактически ведомство потребовало вернуть государству три предприятия — ЧЭМК, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов. Среди причин названы незаконность приватизации крупнейшего российского производителя ферросплавов и еще двух заводов, проведенной в 90-х годах прошлого века, а также контроль резидентов недружественных стран над этими предприятиями. Речь идет о канадско-швейцарской компании RFA International.

— Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция (ферросплавы) в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину, — указано в иске. — При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов.

Судя по отчету УСМК, Юрий Антипов в 2021 году действительно получал от компании заем в 19,9 миллиарда рублей, в 2022 году — 1,23 миллиарда рублей, плюс взял на себя долг за заем сына, Сергея Антипова, на 2,23 миллиарда рублей. Потом Юрий Антипов оформил договор прощения долга на 25,8 миллиарда рублей и к концу 2022 года оказался чист перед своей компанией.

За 2022 год выручка АО «ЧЭМК» составила, по данным «Контур.Фокуса», 97,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 15 миллиардов рублей. АО «Кузнецкие ферросплавы» закончило тот же период с выручкой 37 миллиардов и прибылью 2,7 миллиарда, АО «Серовский завод ферросплавов» — 34 миллиарда и 3,8 миллиарда рублей.

Судебный процесс шел с невиданной скоростью и длился меньше месяца — от подачи иска до вынесения решения. Темпа ему придало заявление президента Владимира Путина, который во время недавнего визита в Челябинск потребовал перенести вредное производство комбината за пределы города. По словам юристов, решение о передаче заводов Антипова государству вступает в законную силу спустя месяц с момента изготовления решения в полном объеме, если при этом не подана апелляция. Но уже мало кто сомневается, что вердикт суда будет изменен.

С чем остался Антипов

Итак, что же осталось у миллиардера из списка Forbes после проигрыша в суде.

В Челябинской области расположены еще два металлургических предприятия Юрия Антипова — Катав-Ивановский литейный завод и фабрика «МетАгломерат» в поселке Магнитка. Предприятия эти небольшие, а «МетАгломерат» и вовсе убыточное. Первое производит оборудование для металлургии, второе занимается обогащением хромовых руд и поставляет сырье для ЧЭМК. Несколько лет назад фабрику даже хотели закрыть, но потом оставили в сокращенном варианте.

По данным «Контур.Фокуса», за 2022 год выручка Катав-Ивановского литейного завода составила 1,7 миллиарда, чистая прибыль — 149,5 миллиона рублей. «МетАгломерат» закончил год с выручкой 53,4 миллиона рублей и убытком 64,6 миллиона рублей.

Металлурги активно развивали собственную сырьевую базу. В Ямало-Ненецком автономном округе разрабатывается месторождение хромитовых руд «Центральное», в Коми — месторождение марганцевой руды. Есть рудники в Пермском крае, в Свердловской и Кемеровской областях. В среднем добывается около 350 тысяч тонн руды. Есть лицензии на разработку Юго-Западного и Западного месторождения, Южного и Янгайского рудных полей. Правда, в деньгах эти активы оценить сейчас затруднительно. Дело в том, что предприятия по добыче руды в ходе реорганизации присоединяли к АО «ЧЭМК», серовскому заводу и так далее. Скорее всего, Юрий Антипов вместе с ферросплавными предприятиями лишился и рудной базы для них.

К промышленному холдингу Антипова также относится морской порт во Владивостоке. В 2012 году там прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По данным «Контур.Фокуса», Юрий Антипов в разные годы выступал учредителем нескольких десятков компаний, а также регистрировался как ИП. Но сейчас он не имеет отношения к этим организациям.

А что с Торговым центром и бассейном

Второстепенные активы — бассейн, Дворец спорта и детский лагерь «Акакуль» всегда были подшефными учреждениями ЧЭМК. Поэтому после раздела бизнеса тоже достались Юрию Антипову.

В конце 2021 года водно-спортивный комплекс закрыли на капремонт, хотели запустить в эксплуатацию осенью 2023-го. Но потом перенесли сроки, пообещав открыть бассейн нынешним летом.

Неясной долгое время оставалась судьба уникального Челябинского торгового центра. Формально он считался филиалом АО «Кузнецкие ферросплавы», то есть должен принадлежать Антипову. Но в офисной части Торгового центра всегда располагалась резиденция Александра Аристова, а на закрытой парковке он держал немалую часть своих машин. По данным источников 74.RU, поначалу бизнесмены договорились, что Торговый центр останется за Аристовым. Потом говорили, что после продажи разделят деньги пополам. Покупкой знакового объекта интересовались разные структуры, но до сделки так и не дошло.

А теперь здание вместе с заводом отошло государству. И президент Владимир Путин на встрече с губернатором Алексеем Текслером 16 февраля поддержал идею забрать Торговый центр и бассейн с баланса предприятия и передать в собственность Челябинской области.

Как конфисковали заводы у владельца ЧЭМК

Генпрокуратура заявила о незаконности проведенной в 1990-е годы приватизации крупнейшего российского производителя ферросплавов. 5 февраля надзорное ведомство подало иск об истребовании имущества в пользу государства к АО «Компания Эталон», бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле. Речь идет об акциях трех крупных предприятий: АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов»;

6 февраля суд возбудил производство по делу, арестовал акции и имущество трех заводов, запретил любые регистрационные действия в отношении указанных объектов;

9 февраля суд арестовал акции АО «Компания Эталон» — собственника активов промышленной группы, объединяющей пять металлургических заводов в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях;

вместе с юристами и экспертами мы разобрали, что стоит за неожиданным иском Генпрокуратуры о возврате промышленных активов государству и насколько массовой стала деприватизация заводов. Также мы составили топ-10 крупных предприятий, подвергшихся национализации в России за последние пару лет;

также мы выяснили, какие аргументы Генпрокуратура приводит в нашумевшем иске об истребовании акций заводов в пользу государства (есть в распоряжении редакции). И что на это ответили представители ЧЭМК;

многие челябинцы позлорадствовали в комментариях, обсуждая арест акций ЧЭМК. О причинах такого отношения рассуждает в авторской колонке журналист 74.RU Артем Краснов;

президент Владимир Путин во время визита в Челябинск поручил перенести вредное производство ЧЭМК за пределы города;

19 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение рассматривать дело в закрытом режиме;

насколько реально вынести ЧЭМК из Челябинска, мы разбирали на примере других городов;

22 февраля губернатор Алексей Текслер сообщил, что электродное производство ЧЭМК полностью остановят к 1 марта;

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии трех ферросплавных заводов у Юрия Антипова и передаче в собственность государства;

в тот же день силовики задержали миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова.

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27.02.2024