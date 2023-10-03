Жительница Барнаула стала профессиональным фотографом, благодаря соцконтракту

Более 800 социальных контрактов заключили в Барнауле с начала года. 214 контрактов на поиск работы и трудоустройство, 486 – на открытие собственного дела, 13 – на ведение личного подсобного хозяйства, 99 контрактов на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, сообщает Мнсоцзащиты.

Анастасия Русакова из Барнаула – многодетная мама и детский фотограф. Свое призвание нашла в новой профессии, которую освоила самостоятельно. Помог ей в этом социальный контракт. Окончила вуз с красным дипломом – по специальности «инженер-энергетик». Во время декретного отпуска Анастасия поняла, что хочет проводить больше времени с детьми и профессионально заниматься фотографией. Прошла специализированные курсы. Когда наработала опыт, стала проводить фотосессии для новорожденных. Оформить все необходимые документы помогли в Управлении социальной защиты населения по городу Барнаулу.

На выделенные деньги по государственной программе Анастасия смогла купить новый профессиональный комплект фототехники, искусственный свет, бумажные фоны, различные аксессуары для фотосъемки.

– Для фотосессии малышей должны быть особые условия: безопасный реквизит, комфортные тематические наряды из гипоаллергенных материалов, элементы декора. Продумывается все до мелочей, чтобы запечатлеть образ каждого ребенка. Это очень кропотливая и творческая работа, а соцконтракт дал мне дополнительный толчок и позволил выйти на новый уровень развития, а значит, привлечь новых клиентов, – рассказывает девушка.

Сейчас вместе с коллегой молодая предпринимательница организовала фотостудию, где для родителей и детей есть все необходимое, чтобы проводить трогательные фотосессии. Анастасия рада, что занимается любимым делом.

Напоминаем, что социальный контракт могут заключить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума в Алтайском крае. Получить консультацию по вопросам оформления социального контракта можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Подать заявление на социальный контракт можно на портале «Госуслуги».

По данным Минсоцзащиты региона, в крае заключено 6117 социальных контрактов.

В г. Рубцовске и Рубцовском районе – более 480. Свыше 140 – в Шипуновском районе. Порядка 8,5 млн рублей направили жителям Зонального района.

Индивидуальная предпринимательница из Рубцовска Анна Викторовна Заварзина занимается производством рыболовных товаров с 2021 года. Вместе с главой семейства Денисом Викторовичем изготавливает прикормки и ароматизаторы для рыбалки в сухом и жидком видах.

Более 56 млн рублей направлено на реализацию социальных контрактов в г. Новоалтайске и в Первомайском районе.

Жители Алтайского края могут установить полезное мобильное приложение от МЧС

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КУПЧИНСКИЙ Олег

горняк



Взято отсюда