03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Жительница Барнаула стала профессиональным фотографом, благодаря соцконтракту

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Более 800 социальных контрактов заключили в Барнауле с начала года. 214 контрактов на поиск работы и трудоустройство, 486 – на открытие собственного дела, 13 – на ведение личного подсобного хозяйства, 99 контрактов на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, сообщает Мнсоцзащиты.

Анастасия Русакова из Барнаула – многодетная мама и детский фотограф. Свое призвание нашла в новой профессии, которую освоила самостоятельно. Помог ей в этом социальный контракт. Окончила вуз с красным дипломом – по специальности «инженер-энергетик». Во время декретного отпуска Анастасия поняла, что хочет проводить больше времени с детьми и профессионально заниматься фотографией. Прошла специализированные курсы. Когда наработала опыт, стала проводить фотосессии для новорожденных. Оформить все необходимые документы помогли в Управлении социальной защиты населения по городу Барнаулу.

На выделенные деньги по государственной программе Анастасия смогла купить новый профессиональный комплект фототехники, искусственный свет, бумажные фоны, различные аксессуары для фотосъемки.

– Для фотосессии малышей должны быть особые условия: безопасный реквизит, комфортные тематические наряды из гипоаллергенных материалов, элементы декора. Продумывается все до мелочей, чтобы запечатлеть образ каждого ребенка. Это очень кропотливая и творческая работа, а соцконтракт дал мне дополнительный толчок и позволил выйти на новый уровень развития, а значит, привлечь новых клиентов, – рассказывает девушка.

Сейчас вместе с коллегой молодая предпринимательница организовала фотостудию, где для родителей и детей есть все необходимое, чтобы проводить трогательные фотосессии. Анастасия рада, что занимается любимым делом.

Напоминаем, что социальный контракт могут заключить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума в Алтайском крае. Получить консультацию по вопросам оформления социального контракта можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Подать заявление на социальный контракт можно на портале «Госуслуги».

По данным Минсоцзащиты региона, в крае заключено 6117 социальных контрактов.

В г. Рубцовске и Рубцовском районе – более 480. Свыше 140 – в Шипуновском районе. Порядка 8,5 млн рублей направили жителям Зонального района.

Индивидуальная предпринимательница из Рубцовска Анна Викторовна Заварзина занимается производством рыболовных товаров с 2021 года. Вместе с главой семейства Денисом Викторовичем изготавливает прикормки и ароматизаторы для рыбалки в сухом и жидком видах.

Более 56 млн рублей направлено на реализацию социальных контрактов в г. Новоалтайске и в Первомайском районе.

Жители Алтайского края могут установить полезное мобильное приложение от МЧС

>

КУПЧИНСКИЙ Олег

горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости