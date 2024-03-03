Все брони на отдых отменили, гостям готовы вернуть деньги

3 марта 2024, 17:00380Написать комментарий

Очевидцы показали, что осталось от спа-комплекса отеля Grand Chalet Altay. Снимки опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Кроме того, в коротком ролике один из очевидцев показывает, как тушили пожар в ночь на 3 марта. На снимках видно, что на месте шикарного комплекса отдыха теперь одни руины.

Напомним, в ночь на 3 марта на Алтае загорелся спа-комплекс отеля Grand Chalet Altai, что на территории «Бирюзовой Катуни». Сообщение о возгорании появилось в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по краю.

По первым данным, пламя распространилось на площади около 600 квадратов, однако позже выяснилось, что огонь охватил территорию вдвое больше — 1,2 тысячи квадратов. Площадь комплекса «Кедр и Пар» — 2,5 тысячи квадратов.

Огонь тушили два пожарных расчета и шесть — пожарно-спасательных. Кроме того, помогали спасатели из Республики Алтай. ЧП ликвидировали несколько часов: с 2 часов ночи до 06:45. На последнем этапе сотрудники МЧС проводили проливку и разбор конструкций. На месте также работали две единицы техники.

Пострадавших нет. Люди вышли до приезда пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю корреспонденту NGS22.RU эту информацию подтвердили. Однако не уточнили причины пожара — их сейчас выясняют другие ведомства.

В оздоровительном спа-комплексе отеля Grand Chalet Altai было несколько обычных и одна VIP-парная на десять гостей, а еще большой круглогодичный бассейн. Отдохнуть там стоило 4,5 тысячи рублей на человека (за четыре часа). Процедуры — за отдельную плату.

На сайте комплекса еще утром 3 марта писали: «В данный момент SPA-комплекс “Кедр и Пар” не работает по техническим причинам». Сейчас там говорится, что спа временно закрыт. Все брони отменены. Гостям готовы вернуть деньги.

Grand Chalet Altai принадлежит Евгению Ракшину, основателю сети магазинов «Мария-ра». Отель открыли в 2023-м. Гостиницу выполнили из натурального дерева. В нее, по данным «Толка», вложили 550 миллионов рублей.

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Взято Источник

03.03.2024