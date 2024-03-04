Штормпрогноз, который ждали на праздник, не подтвердился

4 марта 2024, 19:00116Написать комментарий

Короткая рабочая неделя будет в Алтайском крае еще и теплой, заверили NGS22.RU в региональном гидрометцентре. Ожидается ровная погода, без перепадов температур. Синоптики прогнозируют лишь небольшой снег и усиление ветра. Подробнее — в нашем материале.

Во вторник, 5 марта температура воздуха составит от -5 до 0 градусов. Местами метели. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду.

В среду, 6 марта также до -5 градусов по краю, в отдельных районах потеплеет до +5. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, метели. На дорогах гололедица.

В четверг, 7 марта тоже до +5 только в южных районах. В остальных — до -5. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Но никакого штормпрогноза, как предполагали неделей ранее, не предвидится.

— Алтайский край сейчас в переходном периоде из одного сезона в другой. Это характеризуется усилением ветра в частности. Однако штормового предупреждения или резких перепадов температур не предвидится. Только слабый снегопад, — рассказали в ЦГМС по краю.

В пятницу, 8 марта, погода останется спокойной, с небольшими осадками. Прогноз региональных синоптиков подтверждает и Яндекс.Погода.

По данным сервиса, лишь в ночные часы на этой неделе ожидаются легкие морозы до -9 градусов. Днем 8 марта до -2.

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Взято Источник

04.03.2024