Каким будет МРОТ в 2024 году и насколько вырастет цифра по сравнению с 2023-м

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В 2023 году МРОТ повысили на 6,3%. В 2024 году правительство хочет увеличить этот процент в три раза, то есть сделать МРОТ почти на пятую часть больше

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенные на рассмотрение поправки в закон “О минимальном размере оплаты труда”.

Комитет порекомендовал коллегам в первом чтении принять законопроект, устанавливающий МРОТ в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Это значит, что МРОТ предлагают увеличить на 18,5%, то есть ровно на тот процент, о котором уже говорил президент.

Ранее Владимир Путин Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% в начале 2024 года.

“Мы продолжаем индексировать МРОТ, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. МРОТ вырастет быстрее темпов инфляции. Это решение позитивно отразится на 4,8 млн работников“, – сказал президент.

Еще раньше, в июне 2023-го глава государства пообещал поднять сумму МРОТ вдвое к 2030 году.

В 2023 году МРОТ повысили на 6,3% – до 16,2 тысяч рублей в месяц.

горняк



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