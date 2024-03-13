Собака была сильно напугана и лаяла, чтобы ей помогли

12 марта 2024, 08:00452Написать комментарий

В селе Сростки Бийского района 2 марта загорелся дом. В пожаре чуть не погибла пожилая хозяйка. На помощь первыми пришли полицейские. Один из них рассказал NGS22.RU, как удалось спасти всех — и людей, и собаку.

— Мы ехали по маршруту патрулирования и заметили дым. Подъехав ближе, увидели, что стоят человек 15 и снимают, никто ничего не делает. Мы первыми позвонили в МЧС. Во всю уже горело. Я пошел на территорию — очевидцы сказали, что в доме пожилая женщина, — рассказывает лейтенант Павел Пасконный.

Рядом с пенсионеркой в соседнем доме жил ее сын. Когда пришли полицейские, он уже вытащил ее из огня.

Во дворе на Пасконного сразу побежала большая овчарка.

— Я немного испугался. Думаю, мало ли, что у нее на уме. Бежит, лает. А она помощи просила, — говорит полицейский.

Но поначалу было не до животного.

— Я заметил «Газель» во дворе. Газ там не газ — никто ничего не знает. Баллон увидел, но не понял, заправлен он или нет. Потом кто-то из местных сказал, что да, полный. Была большая опасность возгорания, а рядом стояло еще одно здание. Завести машину не получилось, решили толкать. Вместе с очевидцами не вышло, но приехал начальник части на уазике и помог, подцепил, — продолжает Павел.

Всё это время на территории бегала испуганная собака. Лейтенант позвал ее в «Газель» — она сразу прыгнула. Полицейский успокаивал: «Не бойся, Барбос, не бойся». Эти трогательные кадры опубликовала пресс-служба ГИБДД региона.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Павел Пасконный служит в полиции уже около двух лет. Но за это время, признается он, это первый такой случай. Но теряться было некогда. А с животными полицейский ладит с самого детства. Говорит, что у него всегда были собаки. Сейчас у лейтенанта живет шпиц.

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Взято Источник

13.03.2024