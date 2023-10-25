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Китай приблизился к Тайваню по морю и воздуху

редактор ГОРНЯК2201 минуты

За сутки к Тайваню приблизились 19 летательных аппаратов и шести кораблей НОАК

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 19 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Информация об инцидентах размещена на сайте оборонного ведомства острова.

Шесть воздушных аппаратов, по утверждению тайваньских наблюдателей, «пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу, юго-востоку и юго-западу от него». В их числе противолодочный самолет радиоэлектронной разведки Y-8, беспилотник TB-001, стратегический бомбардировщик H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и противолодочный вертолет Z-9.

Армия Тайваня в ответных маневрах задействовала собственные силы: авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее Минобороны Тайваня сообщило, что за сутки обнаружило возле острова 26 воздушных аппаратов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая. Были опознаны три истребителя Су-30, два J-10, восемь J-16, воздушное судно радиоэлектронной разведки Y-8, а также самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

Ранее Филиппины возложили на Китай вину за столкновение судов в водах Южно-Китайского моря у группы островов Спратли (Наньша).

Горняк22

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