ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Образование
Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов с самой низкой стоимостью услуг по доставке еды
Образование
Сервис «Яндекс Маркет» защитит уникальный контент продавцов от использования конкурентами
Образование
Большее время у экрана повышает риск кишечного заболевания
Образование
Появились новые данные о национальности императора-крестьянина Юстиниана Великого
Образование
Стало известно, как на МКС пройдет эксперимент с самозаживляющимся материалом
Образование
Стало известно, зачем ученые разрабатывают антибактериальную одежду для космонавтов

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк95 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Китай за два месяца импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд

редактор01 mins

Китай в январе-июле импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд

Китай в январе-июле этого года импортировал энергоресурсы из стран БРИКС на сумму 57,86 миллиарда долларов, сообщает главное таможенное управление Китая. За первые семь месяцев 2023 года Китай импортировал энергоресурсы (такие как нефть, уголь и природный газ) из стран БРИКС на сумму 422,78 миллиарда юаней (эквивалентно 57,86 миллиарда долларов), что составляет рост в 17,3%. Об этом пишет РИА Новости.

В то же время за отчетный период Китай импортировал сельскохозяйственную продукцию из стран БРИКС на сумму 270,24 миллиарда юаней (36,98 миллиарда долларов), что означает рост в 14,9%. В частности, импорт соевых бобов вырос на 7,9%, а импорт мяса, морепродуктов и пищевого масла увеличился соответственно на 13%, 22,4% и 185,4%.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, на котором присутствовать будут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в саммите в формате видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, и в последнее время не менее 19 государств выразили желание присоединиться к этому экономическому блоку, включая Аргентину, Иран, Алжир, Тунис, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News