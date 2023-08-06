Комната ярости в Рубцовске- нужна ли она?

Рубцовская Блогерша задает вопрос своим подписчикам.

Находчивые рубцовские предприниматели, наблюдая как сложно порой приходится некоторым жителям города, придумали необычный способ борьбы со стрессами – КОМНАТЫ ЯРОСТИ.

В этих комнатах разрешается вооружиться бейсбольной битой и крушить все, что ни попадет под руку.

Инесса сейчас корректирует бизнес-план, она планирует создать такую комнату и обращается с вопросом – нужна ли комнаты ярости рубцовчанам? Будете ли посещать?

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