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Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Одним из важных направлений международного сотрудничества Алтайского края является развитие всесторонних связей с Республикой Беларусь.

Несмотря на географическую удаленность, всестороннее взаимодействие края с Белоруссией основывается на широкой нормативно-правовой базе и активно развивается, особенно в агропромышленной сфере.

Республика Беларусь была и остается одним из основных партнеров края и занимает среди них по итогам 7 месяцев 2023 года 3-е место (после Казахстана и Китая). Объемы взаимной торговли характеризуются стабильно положительной динамикой.

В целях укрепления партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, решением Минского городского исполнительного комитета за Алтайским краем закреплена администрация Первомайского района г. Минска.

По вопросам приобретения белорусских товаров и услуг необходимо обращаться к контактному лицу администрации Первомайского района г. Минска Бардиер Татьяне Михайловне по телефону: +375172152291⠀или по электронной почте: perv.econ@minsk.gov.by .

новости Алтайский

Взято отсюда

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