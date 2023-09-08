Компания из Китая пытается обанкротить барнаульских зерновиков

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Раздор между партнерами посеяли лен и зерно, а точнее то, что китайская компания, как говорится в иске, не получила обещанные культуры в нужном объеме

Торговая группа “Кайшен” из Маньчжурии намерена обанкротить агропромышленную компанию “Звезда Алтая”. Соответствующий иск представитель китайской стороны подал в арбитражный суд Алтайского края.

“Кайшен” также требует назначить “Звезде Алтая” временного управляющего из числа представителей союза арбитражных управляющих “Континент”. А причиной для обращения в суд и радикальных требований стала задолженность в размере свыше 35 млн рублей.

Ранее, в 2022 году, “Кайшен” уже судилась со “Звездой Алтая”, а сумма исковых требований как раз и составляла те самые 35 млн рублей. Большая часть суммы являлась “неотработанным авансом”, а еще часть являлась процентами за пользование чужими денежными средствами.

Основной массив долга стал результатом заключенного в 2022 году контракта на поставку ячменя и льна общим объемом 4,5 тысячи тонн. Спорную сумму “Кайшен” перечислил в качестве оплаты за 900 тонн льна, которые в полном объеме так и не получил, и в итоге суд встал на сторону компании из Поднебесной.