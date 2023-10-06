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Компенсацию оплаты ЖКУ получают 32 тысячи сельских педагогов в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Её получают в том числе вышедшие на пенсию учителя.

Источник фото: unsplash.com

Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения предоставляется алтайским учителям с 2017 года. Сумма ежегодно индексируется. В 2023 году её размер составляет 2630 рублей.

Как отмечают в Министерстве соцзащиты региона, компенсация предоставляется как работающим сельским педагогам, так и вышедшим на пенсию, а также предпенсионерам.

В текущем году компенсацию получили 32 тысячи сельских учителей. На предоставление компенсации за 9 месяцев израсходовано 728,4 млн рублей, что составляет 70 % от запланированных расходов бюджета Алтайского края на эти цели на 2023 год.

горняк22

Взято отсюда

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