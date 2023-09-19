В Алтайском краевом Законодательном Собрании 18 сентября обсудили общие подходы к формированию краевого бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Совещание, организованное комитетом АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, прошло под председательством спикера АКЗС Александра Романенко. Участие в заседании приняли председатели комитетов и руководители фракций краевого парламента, представители Министерства финансов и Счетной палаты Алтайского края.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства, министр финансов Алтайского края Данил Ситников рассказал об общих подходах к формированию краевого бюджета на будущий год. По его словам, при подготовке проекта бюджета учитываются макроэкономические тенденции, которые влияют на наполнение федерального бюджета, а значит и на объем финансовой поддержи субъектов, а также факторы, характерные для социально-экономического развития нашего региона.

На основании макропрогноза федерального Минфина инфляционные ожидания в 2024 году закладываются на уровне 4,5%. В региональном бюджете предусматриваются средства на повышение на 18,5% минимального размера оплаты труда, увеличение размеров прожиточного минимума всех категорий граждан, индексацию заработной платы бюджетников, а также различных социальных расходов, в том числе компенсации за оплату коммунальных услуг. Кроме этого, будет расширены возможности для получения налоговых вычетов на обучение детей (предельная сумма увеличится с 50 до 101 тыс. рублей), медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги (со 120 до 150 тыс. рублей). При этом на прежнем уровне останется доля отчислений в региональный дорожный фонд от акцизов на нефтепродукты — 74,9%.

На обеспечение жильем детей-сирот в проекте краевого бюджета на 2024 год заложено 1,1 млрд рублей. Схожая сумма была зарезервирована и на старте разработки бюджета 2023 года, но в течение финансового периода за счет дополнительного финансирования объем этой статьи увеличился до 1,8 млрд рублей. Аналогичного развития ситуации, по словам Данила Ситникова, можно ожидать и в будущем году.

В бюджете края будут учтены средства, привлеченные на приобретение общественного транспорта, развитие и модернизацию коммунальных систем и дорожной инфраструктуры. Всего за счет механизмов инвестиционного меню (в том числе инфраструктурных кредитов) в 2022–2024 годах, по информации и.о. министра, на развитие края направляется более 20 млрд рублей.

При формировании бюджета сохранятся подходы к финансированию социально значимых сфер и бездефицитному исполнению программы госгарантий в здравоохранении. Также продолжится работа по поддержке муниципальных бюджетов и преодолению кадровых трудностей в учреждениях образования и медицины.

В целом объемы выделяемых федеральных поступлений в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года, при этом прогнозируется рост собственных доходов края за счет увеличения поступлений от налогов на доходы физических лиц и на прибыль предприятий, организаций.

«Проект закона о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поступит в краевое Законодательное Собрание ориентировочно 12 октября. 17 и 18 октября пройдут консультации комитетов и фракций с представителями Министерства финансов. Публичные слушания законопроекта о краевом бюджете мы планируем провести 19 октября, а далее представить его депутатам в первом чтении на октябрьской сессии», — подытожил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

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