И поделилась, как на компании отразилась волна скандалов

Татьяна Бакальчук — пожалуй, самая известная бизнес-леди России. Она — владелица и основательница компании Wildberries и лидер рейтинга богатейших женщин страны с состоянием семь миллиардов долларов.

21 декабря предпринимательница приехала в Ярославль, чтобы подписать соглашение о строительстве в области склада компании, открыть школу предпринимателей и пообщаться с теми, кто уже в бизнесе. Призналась, что в регионе впервые. Вела себя довольно открыто, много улыбалась.

Нашим коллегам из 76.RU удалось побеседовать с Татьяной Бакальчук. Она рассказала, где искать крутые идеи для бизнеса, как компанию Wildberries трансформировали прокатившиеся в этом году скандалы и покупает ли она сама вещи на своем маркетплейсе.

Бакальчук считает, что заслуга ее компании в том, что она создала волну ажиотажа по поводу того, что нужно становиться предпринимателем:

— Как раньше с блогерами было, когда школьники говорили: «Я не пойду учиться, не хочу в институт, зачем мне это надо? Я буду блогером, у меня будет огромное количество подписчиков, я буду зарабатывать миллионы и ничего при этом не делать». Сейчас такая же примерно история вокруг маркетплейсов. То есть достаточно большое количество молодых людей примерно понимают, как можно при желании заработать денег.

Тем, кто вообще не знает, в какую сферу бизнеса податься и надо ли вообще делать этот шаг, Татьяна дала несколько советов.

— Предпринимателем может стать далеко не каждый. Предприниматель — это рискованный человек. Однажды на нашем мероприятии один из профессоров МФТИ сказал: «Предприниматели, по сути, несчастные люди. Вам всегда чего-то не хватает, вы не можете сидеть спокойно, вам надо что-то делать, куда-то двигаться, создавать, создавать, создавать». Ну да, реально так и есть. Если мы говорим про предпринимателей, которые готовы и хотят создавать что-то новое, то здесь вопросы к человеку. Есть, например, человек, которому что-то хочется, но он боится. Надо сделать этот шаг! Когда ты понимаешь, что, если ты что-то не сделаешь, твоя жизнь будет прожита зря, но не знаешь, куда себя применить, с чего бы начать — надо послушать себя, свое сердце, чего ты хочешь. Почему я стала продавать платья онлайн? Хотя вокруг все крутили у виска, говорили: «Тань, ты вообще что ли? Кто у тебя будет покупать?». Но у меня была такая потребность, и я подумала, что она, может быть, еще кому-то нужна. То есть лучше заниматься тем, что тебе нравится. Я и раньше говорила, и сейчас могу повторить: почему выгодно пробовать себя в качестве предпринимателя в том, что тебе интересно, дорого и что тебе нравится? Потому что ты тогда точно не пожалеешь. Ты этим занимаешься, потому что тебе это интересно. Ты в любом случае этим занимался бы, и не важно, будет прибыль или нет — тебе уже хорошо от этого. И это как бы такой лайфхак, что ты не проиграешь в любом случае, — считает Бакальчук.

Еще чуть-чуть и видео загрузится5 вопросов самой Татьяне Бакальчук

Wildberries и «Культурный код России»

Про планы на 2024 год Татьяна рассказала обтекаемо. Говорит, что позже будут подробности. Один из проектов, который собирается реализовать Wildberries, называется «Культурный код России». Что это, пока понятно только в общем и целом, без конкретики.

— Для нас это следующий этап эволюции. Хотим сосредоточить внимание на исконно русском, традиционном. Мы хотим, чтобы дети и люди гордились своей страной. Помните, когда был чемпионат мира по футболу в 2018 году, какое было просто невероятное воодушевление и подъем в стране. Мы забыли, каково это гордиться тем, что ты живешь и работаешь в нашей стране. По этому все соскучились. Мы раньше 70 лет жили и знали, что мы в самой классной стране. Потом у нас это отобрали, сказали, что вы вообще тут никто. И, конечно, это ощущение, что мы — великая нация, народу нужно. Тем более, в такой огромной стране. Мы считаем, что для детей будет полезно знать, что у нас есть качество, что мы делаем замечательные игрушки, что у нас такая история. У нас же народные промыслы вымирают, потому что никто не хочет эти ложки покупать. И этому нужно давать новое прочтение. Оно сейчас вроде как идет, но мы считаем, что можно было бы это сделать на более высоком организационном уровне. Думаю, что мы можем этому поспособствовать, — сказала Бакальчук.

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27.12.2023