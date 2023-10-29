МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имущество

Певица МакSим заявила, что близкие пытались удочерить ее детей ради имущества

Певица МакSим призналась, что близкие люди пытались переписать на себя ее имущество, когда она находилась в коме. Об этом исполнительница заявила в беседе с Надеждой Стрелец, опубликованной на YouTube.

«За это время перевернулся весь мой мир. Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Другие, как оказалось, подписывали за меня документы», — заявила МакSим.

Певица пояснила, что ее подпись пытались подделать. Она узнала о случившемся только после выздоровления.

15 августа МакSим вспомнила, как близкие подсовывали ей документы на подпись во время срывов. По словам певицы, она становится «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.

«Многие этим пользовались — подписывали со мной различные документы. Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.

Она подчеркнула, что не планирует возвращать деньги, так как уже отпустила эту ситуацию, признав, что «сама виновата».

13 июля МакSим из рехаба призналась в алкоголизме. По словам артистки, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

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