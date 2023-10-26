Малый и средний российский бизнес увеличил спрос на кредиты

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В сегменте МСП в начале осени отметился ускоренный подъем деловой активности, связанный с повышением спроса на заемное финансирование

Малый и средний бизнес в регионах России после очередного роста ключевой ставки увеличил спрос на кредитное финансирование, гласят показатели индекса RSBI, который в сентябре составил 55,2 пункта.

Компонента Кредиты практически достигла исторических максимумов, став одним из драйверов роста деловой активности в прошлом месяце.

“В начале осени мы отметили ускоренный подъем деловой активности, связанный прежде всего с повышением спроса на заемное финансирование в сегменте МСП и стремлением компаний к дальнейшему расширению. Возвращение кредитной компоненты к уровням июня – июля связано с максимальным ростом спроса на заемное финансирование перед повышением ключевой ставки: по нашим оценкам, бизнес, который планировал брать кредит, активизировался в ожидании очередного повышения“, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

RSBI Кредиты Фото: Аналитический центр НАФИ, Magram Market Research, МЭР

По этой причине спрос на кредитование и инвестиционные ожидания остаются высокими, несмотря на повышение ключевой ставки, а курсовая волатильность не оказывает заметного влияния на деятельность компаний.

Положительное влияние на рост индекса также оказала компонента Продажи, которая растет второй месяц подряд, постепенно приближаясь к нейтральной зоне и отражая улучшение ситуации с фактическим сбытом.

Отношение МСБ к доступности кредитов за последние три месяца Фото: Аналитический центр НАФИ, Magram Market Research, МЭР

Также роль сыграла компонента Инвестиции, которая продемонстрировала увеличение доли настроенных на расширение своей деятельности компаний, заняв позиции вблизи исторических максимумов.

Незначительно снизилась только компонента Кадры за счет ухудшения показателей фактического найма сотрудников в условиях дефицита на рынке труда.

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