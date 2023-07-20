Мешает ли Центробанк росту экономики

«Недавно читал в одной краевой газете, что Центробанк пытается сдерживать инфляцию, а другие эксперты считают, что это мешает экономическому росту страны. А может ли ЦБ обосновать правильность своей политики?

Сергей Краснов, г. Бийск».

Вот что сказал по этому поводу на пресс-конференции с региональными журналистами заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин:

– Последние месяцы у нас темпы роста экономической активности весьма высокие. В частности, согласно нашему мониторингу, они находятся на рекордных значениях за всю историю наблюдений. То же самое подтверждается майскими данными Росстата. Исходя из этого, я считаю, что политика ЦБ, направленная на снижение инфляции, не препятствует росту. А напротив, его поддерживает.

Темп подорожания товаров и услуг в прошлом году удалось сбить гораздо быстрее, чем после кризиса 2014–2015 гг. И это позволило нормализовать ситуацию с кредитованием. Например, в прошлом году объем ссуд предприятиям рос максимальными темпами с 2013 года. В то время как в 2015 году динамика была около нуля.

ЦБ целится в 4%. Попадёт ли

ШУМИЛОВ Евгений