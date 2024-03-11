Регион накроет снегом

11 марта 2024, 16:44177Написать комментарий

Март наступил только в календаре, до весны на улице еще далеко, предупреждают синоптики краевого Гидрометцентра. На этой неделе регион не отпустят минусовые температуры, снегопады и метели. Подробнее о том, чего ждать от погоды в ближайшие дни — читайте в материале NGS22.RU

В ночь на вторник, 12 марта, температура в крае опустится до -13 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололед. Днем потеплеет от -3 до +2, в южных районах — до +7 градусов.

В среду, 13 марта, снегопад и метели продолжатся. Температура будет уже минусовая, до -6. Кроме того, ожидается похолодание в течение дня. Ветер усилится до 22 метров в секунду.

В ночь на четверг, 14 марта, будет уже -20 градусов. Местами также небольшой снег, а на дорогах гололед. Днем потеплеет от -5 до 0 градусов. Ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду.

— Погода на этой неделе обусловлена активным циклоном, поэтому почти каждый день ожидается снег и мокрый снег. 13 марта с прохождением южного циклона снегопад и ветер усилятся, — говорит ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

С 15 марта снег пройдет лишь в отдельных районах, уточняет специалист. Ночью похолодает до -20 градусов, днем — до -6.

В выходные, 16 и 17 марта, погода испортится. Снова будут снегопады и метели. Ветер подует порывистый, до 24 метров в секунду. Ночью похолодает до -17, днем — от 0 до -6 градусов.

Кобякова предупреждает, что как минимум до середины следующей недели, 20 марта, потепления не ожидается.

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Взято Источник

11.03.2024