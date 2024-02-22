Узнали, придет ли потепление в праздники с 23 по 25 февраля

22 февраля 2024, 16:5517Написать комментарий

В Алтайском крае потеплеет уже 23 февраля, до конца зимы морозов больше не будет. Об этом рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Подробный прогноз до первых дней весны — в материале NGS22.RU.

В ночь на 23 февраля температура в регионе опустится до -37 градусов. Днем — до -15. Штормовое предупреждение еще будет действовать. Осадков не прогнозируют. На дорогах сильный гололед.

Уже с 24-го ночью потеплеет до -21…-26. Днем также до -15. По югу – до -5 и небольшой снег. В остальных районах осадков не предвидится. Ветер подует со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 25 февраля ночью будет – 23…-25. Днем -11..-13 градусов. Небольшой снег, на дорогах гололед. Ветер – до восьми метров в секунду.

— В выходные дни ожидается ослабление холодной погоды. Температура будет от -20 до -25 градусов – ночью. И от -10 до -15 — днем. В предгорьях — -6…-9. Мы находимся под влиянием антициклона, поэтому погода будет спокойная и без осадков. В дальнейшем тенденция на потепление сохранится, — рассказала Людмила Сырых.

Синоптик заверила, что в марте в Алтайском крае, действительно, наступит весна. Однако в первой половине месяца будет еще прохладно. А потом, по предварительным данным, жителей региона ждет более ощутимое потепление.

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Взято Источник

22.02.2024