В ситуацию вмешался Минздрав Алтайского края

27 февраля 2024, 10:1130Написать комментарий

В Заринске родители не могут получить тело умершего ребенка, чтобы организовать похороны. Перед этим его должны направить на вскрытие в краевую столицу, но пока этого не произошло. Запись о проблеме разместили в сообществе «Черное и Белое Барнаул».

Мать ребенка утверждает, что он умер 22 февраля, а через четыре дня тело всё еще находилось в морге. Только 26 февраля попросили привезти документы. По закону погибшего должны отправить на вскрытие в Барнаул, однако оперативно этого не сделали.

— Поэтому мы не можем его похоронить. Из-за неорганизованной работы персонала затягивается столь мучительный процесс. И когда мы сможем забрать тело ребенка после вскрытия, неизвестно, — написала женщина.

В Минздраве Алтайского края прокомментировали произошедшее.

—Ситуация, описанная в социальных сетях, недопустима. В настоящее время вопрос решен, — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что проблема решена. Уже 27 февраля автомобиль с телом направят в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, расположенного в Барнауле.

— Это единственное учреждение в крае, где сосредоточены узкоспециализированные патологоанатомы. Именно на этой площадке работает судмедэкспертиза, проведение которой необходимо в случае каждой смерти ребенка, — отметили в ведомстве.

Там также принесли соболезнования семье умершего ребенка.

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Взято Источник

27.02.2024