Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

4 марта 2024, 13:02134Написать комментарий

Вечером 2 марта в селе Ая Алтайского района отец и его 3-летняя дочка погибли при пожаре. 45-летний сельчанин растопил печь с помощью горючего и ушел спать.

Часть горючего он пролил на пол. Двое детей успели выбежать на улицу. Младшая 3-летняя девочка вместе с папой погибли.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О трагедии рассказали в пресс-службе следкома по краю.

— Следователями СК назначены необходимый комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, — добавили в ведомстве.

Прокуратура Алтайского края тоже проводит проверку по факту случившегося.

— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, — прокомментировала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

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Взято Источник

04.03.2024