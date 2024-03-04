Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
4 марта 2024, 13:02134Написать комментарий
Вечером 2 марта в селе Ая Алтайского района отец и его 3-летняя дочка погибли при пожаре. 45-летний сельчанин растопил печь с помощью горючего и ушел спать.
Часть горючего он пролил на пол. Двое детей успели выбежать на улицу. Младшая 3-летняя девочка вместе с папой погибли.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
О трагедии рассказали в пресс-службе следкома по краю.
— Следователями СК назначены необходимый комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, — добавили в ведомстве.
Прокуратура Алтайского края тоже проводит проверку по факту случившегося.
— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, — прокомментировала помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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Взято Источник
04.03.2024