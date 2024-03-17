реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На алтайской трассе перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На месте потребовалась помощь спасателей

17 марта 2024, 15:05134Написать комментарий

На алтайской трассе перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие

17 марта на трассе Чемкент — Новосибирск в районе села Гришковка произошло ДТП. 56-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением и слетел с трассы. Автобус перевернулся, там находились 54 пассажира. Трое из них — дети, сообщает ГИБДД по региону в телеграм-канале

Как пишет официальный телеграм-канал МЧС по Алтайскому краю, в аварии пострадали семь взрослых. Шесть человек получили ушибы. Одного пассажира госпитализировали в больницу Славгорода.

Спасатели и сотрудники ГИБДД отбуксировали автобус на трассу. На нем в Казахстан поехали только водители. Для пассажиров приехал другой транспорт, он направился дальше по маршруту — в Новосибирск.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Взято Источник
17.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

ДТП на рубцовской трассе Фото: "Инцидент Рубцовск" Судя по фото,…

Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Перевернувшийся автобус Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пострадавшие…

В результате обстрела Белгородского района погибла 16-летняя девушка

Один из снарядов при атаке украинских войск попал в частный…

Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в…

Перевернувшийся автобус Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю По…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp