На месте потребовалась помощь спасателей

17 марта 2024, 15:05134Написать комментарий

17 марта на трассе Чемкент — Новосибирск в районе села Гришковка произошло ДТП. 56-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением и слетел с трассы. Автобус перевернулся, там находились 54 пассажира. Трое из них — дети, сообщает ГИБДД по региону в телеграм-канале

Как пишет официальный телеграм-канал МЧС по Алтайскому краю, в аварии пострадали семь взрослых. Шесть человек получили ушибы. Одного пассажира госпитализировали в больницу Славгорода.

Спасатели и сотрудники ГИБДД отбуксировали автобус на трассу. На нем в Казахстан поехали только водители. Для пассажиров приехал другой транспорт, он направился дальше по маршруту — в Новосибирск.

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Взято Источник

17.03.2024