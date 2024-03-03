Холодную подвозят по заявкам

3 марта 2024, 19:35141Написать комментарий

3 марта в Барнауле на улице Чкалова, 184 произошла коммунальная авария, пишет официальный телеграм-канал горводоканала. Повреждение уже устраняют сотрудники. Однако пока десятки домов остаются без холодного водоснабжения.

Полный список домов:

переулок Сейфуллинский, 5–13;

улица Чернышевского, 214–240, 215–243;

переулок Капитальный, 2–16, 3–11;

улица Чкалова, 178–214, 175–217.

Пока воду подвозят только по заявкам. Компания просит извинения за неудобства. Когда ресурс подключат, не уточняется. Телефон для справок: 500–101.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Взято Источник

04.03.2024