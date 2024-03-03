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На Чкалова — коммунальная авария. Публикуем список домов, в которых нет воды

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Холодную подвозят по заявкам

3 марта 2024, 19:35141Написать комментарий

На Чкалова — коммунальная авария. Публикуем список домов, в которых нет воды

3 марта в Барнауле на улице Чкалова, 184 произошла коммунальная авария, пишет официальный телеграм-канал горводоканала. Повреждение уже устраняют сотрудники. Однако пока десятки домов остаются без холодного водоснабжения.

Полный список домов:

  • переулок Сейфуллинский, 5–13;
  • улица Чернышевского, 214–240, 215–243;
  • переулок Капитальный, 2–16, 3–11;
  • улица Чкалова, 178–214, 175–217.

Пока воду подвозят только по заявкам. Компания просит извинения за неудобства. Когда ресурс подключат, не уточняется. Телефон для справок: 500–101.

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Взято Источник
04.03.2024

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