Холодную подвозят по заявкам
3 марта 2024, 19:35141Написать комментарий
3 марта в Барнауле на улице Чкалова, 184 произошла коммунальная авария, пишет официальный телеграм-канал горводоканала. Повреждение уже устраняют сотрудники. Однако пока десятки домов остаются без холодного водоснабжения.
Полный список домов:
- переулок Сейфуллинский, 5–13;
- улица Чернышевского, 214–240, 215–243;
- переулок Капитальный, 2–16, 3–11;
- улица Чкалова, 178–214, 175–217.
Пока воду подвозят только по заявкам. Компания просит извинения за неудобства. Когда ресурс подключат, не уточняется. Телефон для справок: 500–101.
Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.
Взято Источник
04.03.2024