На Чуйском тракте массовое ДТП с шестью машинами — видео с места аварии

Обошлось без пострадавших

5 марта 2024, 12:3748Написать комментарий

5 марта в Первомайском районе Чуйского тракта столкнулись шесть машин. Из-за массового ДТП на Правобережном тракте собралась пробка. Подробности аварии сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Первое столкновение произошло на полосе в сторону Барнаула — JAC J7 въехал в попутно едущий Mitsubishi Outlander. Одновременно с этим другой Mitsubishi Outlander столкнулся с Toyota Vitz, Toyota Sprinter и Toyota Corolla Fielder. Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали три ДТП с участием шести автомобилей. Обошлось без пострадавших.

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— Три дорожно-транспортных происшествия произошли в период с 07 часов 40 минут до 07 часов 50 минут на седьмом километре автодороги «мостовой переход через реку Обь». Все были оформлены с материальным ущербом, без пострадавших. В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено, — сообщает пресс-служба ГИБДД.

На днях на улице Матросова в Барнауле произошла жесткая авария. В лобовом столкновении разбились две легковушки. На месте образовалась пробка.

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Взято Источник

05.03.2024