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Настя Ивлеева устроила откровенную фотосессию в нижнем белье

ГОРНЯК2201 минуты

Блогер Настя Ивлеева снялась в нижнем белье

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым видеороликом.

В видео Настя Ивлеева позировала перед камерой в откровенных образах. Сначала блогерша примерила голубой купальник с надписью 18+, затем переоделась в черный полупрозрачный кружевной комплект, состоящий из лифа с цветочным декором и трусов с заниженной талией, а в конце ролика переоделась в миниатюрный серебристый купальник.

Подписчики блогерши назвали фотосессию «горячей» и сравнили Ивлееву с американской поп-певицей Бритни Спирс.

«Вот это контент пошел! Горячо!», «Очень сексуальная», «Огонь! Очень круто похудела», «Ну прям Бритни Спирс», «Постарайся не скатиться до Бритни Спирс», «Бритни Спирс вошла в чат», — написали пользователи в комментариях.

В середине сентября Настя Ивлеева показала подписчикам фотографии до и после похудения. Блогер объяснила, что весной «нехило разожралась» и поправилась на 14 килограммов.

«Когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована. Весной я нехило разожралась и, слава богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Лицо тоже вышло из сумрака, ура», — похвасталась Ивлеева.

Она уточнила, что набранные 14 килограммов уже удалось скинуть. По словам блогера, Ивлеева всерьез задумывается над изменениями груди, «чтобы найти их уже наконец со всей страной и больше никогда не терять». Блогер предположила, что «запустила себя» из-за стресса и печали, так как в негативные периоды жизни люди склонны заедать печаль.

«Сейчас я нахожусь в идеальном для себе весе, а также физическом и ментальном здоровье», — резюмировала Ивлеева.

Ранее стало известно, с кем встречается Настя Ивлеева.

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