Настя Ивлеева устроила откровенную фотосессию в нижнем белье
Блогер Настя Ивлеева снялась в нижнем белье
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым видеороликом.
В видео Настя Ивлеева позировала перед камерой в откровенных образах. Сначала блогерша примерила голубой купальник с надписью 18+, затем переоделась в черный полупрозрачный кружевной комплект, состоящий из лифа с цветочным декором и трусов с заниженной талией, а в конце ролика переоделась в миниатюрный серебристый купальник.
Подписчики блогерши назвали фотосессию «горячей» и сравнили Ивлееву с американской поп-певицей Бритни Спирс.
«Вот это контент пошел! Горячо!», «Очень сексуальная», «Огонь! Очень круто похудела», «Ну прям Бритни Спирс», «Постарайся не скатиться до Бритни Спирс», «Бритни Спирс вошла в чат», — написали пользователи в комментариях.
В середине сентября Настя Ивлеева показала подписчикам фотографии до и после похудения. Блогер объяснила, что весной «нехило разожралась» и поправилась на 14 килограммов.
«Когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована. Весной я нехило разожралась и, слава богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Лицо тоже вышло из сумрака, ура», — похвасталась Ивлеева.
Она уточнила, что набранные 14 килограммов уже удалось скинуть. По словам блогера, Ивлеева всерьез задумывается над изменениями груди, «чтобы найти их уже наконец со всей страной и больше никогда не терять». Блогер предположила, что «запустила себя» из-за стресса и печали, так как в негативные периоды жизни люди склонны заедать печаль.
«Сейчас я нахожусь в идеальном для себе весе, а также физическом и ментальном здоровье», — резюмировала Ивлеева.
Ранее стало известно, с кем встречается Настя Ивлеева.