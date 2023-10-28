29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
В Израиле объявили о начале второго этапа войны
Бизнес
ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины
Бизнес
Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в Риме
Спорт
Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в Риме
Новости Алтай
Три человека пострадали в Барнауле в ДТП с автобусом
Новости Алтай
В Барнауле с концертом выступят чемпионы Высшей лиги КВН

Коллекция категорий

Бизнес240 Новости
Здоровье526 Новости
Новости Алтай2584 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование268 Новости
Общество523 Новости
Объявления82 Новости
Политика507 Новости
Спорт278 Новости
Платим за интересные новости!

ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за обострения конфликта Израиля и Палестины

Объединенные Арабские Эмираты стали инициаторами проведения заседания СБ ООН по эскалации конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН, передает ТАСС.

«Запрос ОАЭ был направлен (в СБ ООН. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.

До этого начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что армия на северной границе страны находится в состоянии высокой боеготовности. Он также отметил, что перед армией стоит задача уничтожить ХАМАС. При этом ЦАХАЛ также необходимо освободить заложников и защитить свои границы.

28 октября член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа не увенчалась успехом, в ЦАХАЛ столкнулись с серьезными потерями. Также член руководства палестинского движения добавил, что Израиль задействовал вертолеты для эвакуации военнослужащих с поля боя.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости