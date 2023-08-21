Оказалось, что потребление красного мяса можно снизить без вреда для здоровья

BJN: частичная замена красного мяса на бобовые безопасна для здоровья

Исследователи из Университета Хельсинки (Финляндия) установили, что вредное для организма красное мясо можно частично заменить бобовыми продуктами. Это обеспечит организм нужными аминокислотами и белками, не влияя на состояние костной ткани. Результаты работы ученых были представлены журналом British Journal of Nutrition (BJN).

Красное мясо — это мясо млекопитающих, то есть свинина, телятина, говядина, баранина, ягнятина, козлятина и конина. Слишком частое употребление этого продукта влечет за собой повышение риска развития рака толстого кишечника, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других заболеваний.

Однако полностью отказываться от продукта не стоит: красное мясо богато белком, оно также является источником железа, цинка, фосфора и витаминов группы В. Все эти вещества необходимы организму для поддержания нормальной работы внутренних органов, нервной и эндокринной систем.

В своей работе авторы набрали 102 мужчин, которых разделили на две группы. Первая употребляла 760 грамм красного мяса в неделю (25% от общего количества потребляемого ими белка), вторая – употребляла продукты на основе бобовых в общем количестве 20% от всего белка, а мяса всего 200 грамм.

В начале и конце исследования добровольцы прошли оценку здоровья. Авторы не выявили различий между группами в резорбции костной ткани и других показателях – это доказало, что мясо можно частично заменить бобами без вреда для организма.

Ранее ученые установили продукты, снижающие риск болезни Альцгеймера на 50%.

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