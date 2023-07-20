Около 700 миллионов рублей дополнительной финансовой помощи направлено муниципальным образованиям Алтайского края

Губернатор края Виктор Томенко принял решение о дополнительном предоставлении дотаций на сбалансированность из краевого бюджета местным бюджетам в объеме 695,8 млн. рублей.

Средства предоставлены в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» и могут быть направлены органами местного самоуправления на решение вопросов местного значения, в том числе на реализацию социально-значимых проектов, подготовку объектов тепло-водоснабжения к осенне-зимнему периоду, ремонт объектов муниципальной собственности, а также на решение других вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности муниципального образования.

С учетом данного решения общий объем дотаций, распределенных муниципальным образованиям в текущем году, составит 1476,8 млн. рублей. Всего в рамках межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в 2023 году будет предоставлено более 60 миллиардов рублей.