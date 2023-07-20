ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

ООО “Мегаватт” раскрывает данные за июнь 2023 года

редактор01 mins

Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за июнь 2023 года

Электричество / Фото: DilokaStudio / Freepik

ООО "Мегаватт" раскрывает данные за июнь 2023 года

ООО “Мегаватт” во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 “Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии” раскрывает информацию по п. 45 пп. “г”.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за июнь 2023 года:

ООО "Мегаватт" раскрывает данные за июнь 2023 года

ООО “Мегаватт”

Реклама

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News