Осенью в Барнауле сильно подорожали гаражи и машино-места

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По данным сервиса объявлений, в краевой столице растет спрос на гаражи, сокращается количество предложений и подскакивает цена

Гаражи и машино-места в Барнауле стали одним из востребованных товаров на рынке недвижимости. Объем предложений о продаже существенно сократился, зато цены выросли больше чем на четверть, сообщил “Толку” Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости на “Авито”.

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Три фактора раскачали рынок недвижимости Барнаула так, что риэлторы сбились с ног. И конечно же, высокий спрос потащил за собой и без того высокие цены на квартиры. Рассказываем, что происходит

По данным сервиса, в сентябре 2023 года в Барнауле объем предложения гаражей, доступных для покупки, уменьшился на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. При этом за год спрос (количество запросов) на приобретение вырос на 25%.

“Мы также отмечаем, что по сравнению с сентябрем 2022 года средняя стоимость квадратного метра гаражей в Барнауле выросла на 25% (с 21 до 26 тыс. рублей)“, – говорит Олег Изотов. Таким образом, цена предложения поднялась до 500 тыс. рублей.

В сентябре 2023 года в Барнауле количество объявлений о продаже машино-мест увеличилось на 5% в сравнении с годом ранее. За год интерес к покупке уменьшился на 11%, но средняя стоимость квадратного метра машино-места в Барнауле в сентябре 2023 года составила 40 тыс. рублей (+58% год к году).

Целиком одно машино-место обойдется покупателю в 600 тыс. рублей, фиксирует сервис.

Аренда как альтернатива

В сентябре 2023 года в Барнауле в “Авито Недвижимости” отмечают уменьшение объема предложения аренды гаражей (-14% за год).

“Что касается интереса к аренде данного типа недвижимости, то спрос на аренду гаражей вырос на 23% по сравнению с годом ранее. Средняя арендная ставка гаражей за год не изменилась и составила 4 тыс. рублей“, – продолжает эксперт.

Если говорить об аренде машино-мест в сентябре 2023 года в Барнауле, то в сравнении с годом ранее объем предложения и спрос снизились на 5% и 17% соответственно. При этом в сентябре 2023 года средняя стоимость аренды машино-мест выросла на 25% и составила 5 тыс. рублей.

Ранее в интервью порталу “Толк” один из застройщиков говорил, что в период ажиотажного сентябрьского спроса на рынке недвижимости вырос и спрос на гаражи. Покупатели в очередь стоят за предложением от строительной компании и готовы платить за приобретение до 1,2 млн рублей. Такой интерес объясняется тем, что покупка более доступна по цене, чем квартира. И ее также рассматривают как возможность уберечь накопления от инфляции.

горняк



Взято отсюда