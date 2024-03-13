Аудитория мессенджера приблизилась к миллиарду человек

12 марта 2024, 00:20389Написать комментарий

Павел Дуров дал первое интервью за семь лет. Оно вышло в Financial Times 11 марта.

Пересказываем главное, что он сказал о работе Telegram и его будущем.

Дуров рассказал, что активных пользователей Telegram уже 900 миллионов, компания приносит сотни миллионов долларов дохода. Этому помогло появление рекламы и введение подписки Telegram Premium. При этом работает в компании всего 50 человек.

Потенциальные инвесторы оценивают компанию более чем в 30 миллиардов долларов, однако продавать ее Дуров пока не планирует. Вместо этого он собирается провести IPO, то есть первичное размещение акций на фондовой бирже. Когда именно это случится, программист не сказал.

— Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом, — сказал Дуров.

Пока на поддержание работы Telegram требуется около 630 миллионов евро в год. Одна из новых идей для заработка — введение функции social discovery, она поможет знакомиться с людьми поблизости от вас. Рекламную платформу мессенджера тоже собираются расширять, а 50% выручки от рекламы будет идти авторам каналов.

Часть акций могут продать лояльным пользователям. Отдельная идея для инвестиций — работа над искусственным интеллектом. Среди прочего, Дуров думает о внедрении чат-ботов на основе ИИ. Также «ИИ-механизмы» могут использовать для улучшения модерации — пока к ней возникает много вопросов.

Впрочем, Дуров принципиально остается против излишней цензуры.

— Если они, [люди], не пересекают красные линии, я не думаю, что мы должны контролировать людей в выражении их мыслей. Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что каждой идее должен быть брошен вызов… Иначе мы быстро можем скатиться к авторитаризму, — уверен Дуров.

Взято Источник

13.03.2024