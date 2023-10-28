Педагог дал советы, как мотивировать ребенка читать

Педагог Хардин: дайте ребенку самостоятельно выбирать себе книги в магазине

Чтобы создать в семье культуру чтения, необходимо выбирать книги вместе с ребенком, учитывать его интересы и обсуждать прочитанные произведения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Вадим Хардин, заведующий кафедрой словесности школы «Новый взгляд».

«Сейчас много говорят про влияние среды на ребенка, что окружающее пространство также воспитывает. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал, в доме должны быть книги. Важно, чтобы они располагались на видном, привлекательном месте. Пусть у вашего ребенка будет небольшая, но своя книжная полочка, на которой он сможет расположить любимые книги. Лучше, если она будет узкой и на ней видны будут не корешки книг — обложки с яркими заголовками, рисунками», — рекомендовал он.

Второй шаг — организовать совместный выход с ребенком в книжный магазин как маленький праздник.

«Предоставьте ему свободу выбора. Да, скорее всего, он выберет по яркой обложке и красочным иллюстрациям. Но это будет его личный выбор, что всегда положительно влияет на мотивацию. И велика вероятность, что самостоятельно выбранную книгу он дочитает до конца», — отметил эксперт.

Третья важная деталь — учитывать интересы ребенка.

«Если он любит поезда или самолеты, пусть это будут истории про поезда или самолеты, если нравятся птицы или динозавры — книги про птиц или динозавров. И обязательно с красочными иллюстрациями. Пусть дошкольник, еще не зная буквы, просто листает страницы и рассматривает картинки. Через живой интерес книга постепенно начнет входить в жизнь вашего ребенка», — добавил педагог.

Хардин также рекомендовал «подсовывать» ребенку крутые книги.

«Когда ребенок подрастает и переходит в среднюю школу, вы можете постепенно подсовывать ему «крутые» книги, на которых выросли сами, которые повлияли на ваше мировоззрение. Опять же, заинтригуйте, в непринужденной беседе, например, за семейным ужином расскажите какой-нибудь интересный эпизод из книги или о том, как ее прочтение повлияло на вас, на ваших друзей», — посоветовал он.

Мотивировать ребенка читать поможет и создание традиций.

«Выделите время, когда вся семья собирается вместе для чтения. Это может быть ежедневный вечерний ритуал, а может быть вы будете собираться один-два раза в неделю. Возможно, все члены семьи возьмут в руки свои книги или, как вариант, родители почитают вслух для детей. В любом случае важно, чтобы все включались в процесс, откладывая в сторону гаджеты. Ребенок не должен видеть в час чтения, как все читают книгу, а папа, к примеру, смотрит футбол или скроллит ленту телефона», — отметил эксперт.

Другие важные шаги — обсуждать книги и «проживать» их вместе с детьми.

«Обсуждение книг помогает развить критическое мышление и умение выражать мысли. Диалог о прочитанном — отличный способ обсудить и принять разные точки зрения и научиться внутри семьи слушать и слышать друг друга. Делайте чтение живым и интересным. Иллюстрируйте книги, устраивайте викторины, например, для младших братьев и сестер, квесты и даже театральные представления. Вы можете создать собственный книжный клуб, куда пригласите друзей и одноклассников своего ребенка. Тогда чтение самой скучной книги покажется интересным», — резюмировал он.

Ранее педагог рассказала, что делать, если у ребенка проблемы с пониманием прочитанного.

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