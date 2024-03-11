Рассказываем, что может поменяться на рынке онлайн-продаж в случае принятия нового закона

11 марта 2024, 11:30119Написать комментарий

Маркетплейсы прочно вошли в нашу жизнь. По данным исследования Tinkoff eCommerce, в 2023 году средний чек на маркетплейсах составил 1789 рублей. Самые популярные из них — Wildberries и Ozon. По мнению Федеральной антимонопольной службы, эти два маркетплейса контролируют 80% рынка онлайн-торговли. Также с этими площадками работает более 85% всех продавцов в стране.

Однако несмотря на популярность, продавцы и покупатели активно жалуются на работу этих сервисов. Одни страдают от больших штрафов и комиссий, другие — от платного возврата товара.

На днях в Госдуму внесли законопроект, который может серьезно ограничить права маркетплейсов. Эксперты рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, как принятие закона скажется на продавцах и простых покупателях. Снизятся ли цены на товары? Выгодно ли будет торговать на маркетплейсах? Об этом — в нашем материале.

В чём суть?

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов и депутат от «Единой России» Владимир Гутенев предложили внести изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». По задумке, для маркетплейсов, занимающих более 20% рынка, вводятся серьезные ограничения.

Ключевые из них: запрет брать с продавцов комиссию размером более 10% от стоимости услуги и запрет взимать штрафы размером более 15% от услуги, которую выполнили с нарушением. Также торговым площадкам нельзя будет устраивать распродажи и акции без предварительного согласия продавца и запрещать продавцам торговать на других площадках.

Что касается простых людей, то все без исключения маркетплейсы больше не смогут брать деньги за возврат товара. Напомним, в прошлом году Wildberries стал брать за это сначала по 100, а потом и по 200 рублей. В компании это объяснили компенсацией за средства, которые «дикие ягоды» потратили на доставку товара. Нововведение вызвало массовое недовольство клиентов.

Юристы утверждают, что на данный момент и Ozon, и Wildberries имеют полное право взыскивать штрафы любого размера с продавцов и требовать денег за возврат с клиентов.

— В обоих случаях поможет только суд, — заверил в беседе с MSK1.RU юрист Евгений Крылов.

— Штрафы обычно предусматриваются в договоре, поэтому каждая сторона действительно вправе их взыскивать, — объяснил Крылов MSK1.RU. — Каждая сторона (маркетплейс и продавец) вправе оспаривать любые действия своего контрагента в арбитражном суде. Если продавец считает, что его права нарушены, то он может обратиться в арбитражный суд с иском об оспаривании каких-либо действий маркетплейса.

Ведущий корпоративный юрист в крупной компании Александр Сазонов добавил в разговоре с MSK1.RU, что нынешнее законодательство обоснованно позволяет Wildberries брать деньги с покупателей за возврат. Они могут оспорить плату, только если товар пришел бракованным.

— У покупателя есть право на возврат товара в течение 14 дней. Однако и продавец имеет право требовать от покупателя разумную плату за расходы, связанные с возвратом товара, — уточнил Сазонов MSK1.RU. — Несмотря на то, что маркетплейс не считается продавцом, по федеральному закону «О связи» он, как агрегатор информации, несет ответственность за нарушение прав потребителей. Поэтому возврат бракованного товара должен быть бесплатным. А так все платежи и дополнительные условия прописаны в договоре купли-продажи, который автоматически заключается между Wildberries и покупателем на моменте оформления заказа.

Станут ли товары дешевле?

Если закон примут, то продавцы на маркетплейсах однозначно смогут сэкономить на штрафах. Они станут нести меньшие расходы. Значит ли это, что цены на товары тоже снизятся? Вовсе нет. Даже если расходы уменьшатся, продавцы ничего не будут отдавать по дешевке, считает автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Если вдруг на государственном уровне комиссии платформ начнут ограничиваться, то могут появиться другие сопутствующие «услуги», требующие оплаты. — заметил он в разговоре с MSK1.RU — К тому же, никто просто не будет снижать цены. Зачем? Если у нас падает себестоимость и не меняется цена, то мы только больше зарабатываем. С точки зрения предпринимателя это просто глупо.

По мнению эксперта, штрафы, комиссии и непредвиденные акции за счет продавца — еще не самое страшное, что может ожидать начинающего предпринимателя. Поэтому вопрос о легкой выгоде здесь также не стоит: в предложенном законе ничего не прописано про расходы на логистику, рекламу и оплату труда работников.

— К бизнесу по продажам на маркетплейсах подходить нужно так же, как к любому другому — анализ ниши, анализ покупателей, какая-никакая концепция, понимание по обороту, по затратам, маржинальности позиций, — отметил Кричевский.

Сейчас Wildberries переживает не лучшие времена. Из-за пожара на складе в Шушарах компания понесла имиджевые потери. Многим продавцам было трудно получить компенсацию за сгоревший товар. А многим покупателям было трудно понять, почему у них списывают дополнительную комиссию за оплату по Visa или Mastercard.

У его главного конкурента, Ozon, репутация чуть лучше. Но сбои в работе бывают и у них. Остальные же участники рынка пока идут позади. С «Яндекс.Маркетом» работают только 12% от всех онлайн-продавцов. У «Мегамаркета» от «Сбера» их еще меньше. Однако это не спасает от проблем с работой сервиса.

Взято Источник

11.03.2024