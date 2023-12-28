У Елены с мужем семейное похоронное агентство. Мы побывали у них в мастерской

— Когда говорю, что я траурный флорист, некоторые сразу просят сменить тему разговора. А что такого? — искренне и с улыбкой задается вопросом Елена Блинникова. — Первые венки я делала прямо у себя дома, в декрете. А ведь говорят, что нельзя дома ничего такого хранить. Но все живы и здоровы, как видите.

Елена с мужем Антоном из Челябинска встречают журналистов 74.RU в своем похоронном салоне. Через дорогу — горбольница, но это, по их словам, клиентов не прибавляет: доступа к информации об умерших у них нет, клиенты появляются только благодаря сарафанному радио и оригинальным работам Елены. Супруги настолько увлечены своим делом, что готовы рассказывать о нем часами.

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Успех не заставил себя долго ждать — композиции, сделанные Еленой, всегда покупали первыми. Об этом с гордостью рассказывает ее муж.

— Первый венок купили, не прошло и часа. Ну а как? Ведь он отличался от всех остальных, а по цене… Мы решили ее не заламывать.

От бизнеса в декрете — к своему салону

Для начала работы Елене не понадобился какой-то большой стартовый капитал. В первый раз она закупила материалы — искусственные цветы и проволоку — на две тысячи рублей. На вырученные деньги купила еще материалов — так и пошла работа. На создание венка у нее уходит от двух до пяти часов. Бизнес оказалось легко совмещать с воспитанием детей и другими домашними делами.

— Сыночку было 2,5 года, мы его по будням отдавали бабушке, и я работала. Многие начинают работать из дома, с малого. У меня не было закупа на сотни тысяч, — отметила траурный флорист. — Один венок продался — начинаешь делать следующий.

Спустя четыре месяца семья нашла помещение под будущий ритуальный салон. Здесь сделали ремонт, обустроили просторную мастерскую. Клиентов было немного, поэтому сначала решили собирать недорогие венки и отдавать их по оптовой цене крупным компаниям. Но впоследствии концепция поменялась на эксклюзивные композиции.

— Ниша эта очень конкурентная, за минимальную цену ты должен что-то сделать. У нас только в Челябинске три крупных оптовых производителя, которые делают исключительно венки. У больших похоронных организаций тоже есть цеха по изготовлению венков. Но ни те ни другие не считают нужным расти. Они как созданы в 90-х, так и работают, с теми же сотрудниками. Похоронные организации оптом у них закупают эти венки, условно, за тысячу рублей, а у себя выставляют за 10. Мы некоторое время поработали на такой же опт, но потом пришли к тому, что нужно делать то, что нравится и не как у всех, — объяснила Елена Блинникова.

Средняя стоимость венка в салоне Елены — от четырех до пяти тысяч. Большие композиции, для которых требуется доставка «Газелью» на кладбище, стоят 7–10 тысяч рублей. В таком же ценовом диапазоне продаются патриотические композиции, которые возлагают в праздничные даты к монументам. Антон показал нам большой венок, на котором белыми розами выложена буква Z. Таких работ, по его словам, в Челябинске больше никто не делает.

Вместе с тем Елена может создать в своей мастерской и что-то совсем недорогое — супруги показали нам венок за 600 рублей, который дожидался у выхода пожилую женщину. Она попросила супругов сделать ей бюджетный вариант.

— Мы стараемся делать венки для разных категорий клиентов — все-таки есть люди, которым нужен этот венок, что называется, «для галочки», хотя я в этом случае советую купить просто живых цветов — и всё. Для таких покупателей у нас есть композиции, схожие с массовым производством, но из качественного, интерьерного цветка.

Эковенки и инфобизнес (куда же без него!)

Елена говорит, что в траурную флористику приходят из разных сфер деятельности. Она, например, по образованию вообще эколог и сейчас хочет включить в свою работу это направление.

— Я закончила магистратуру. Все-таки наше общество двигается в ту сторону, чтобы меньше загрязнять, даже те же кладбища. Мы пытаемся разработать новое направление, это эковенки, они будут из природных материалов. Не будет ничего искусственного, не будет железной основы, материал будет лесной, который мы заготавливаем в определенные сезоны. Декорироваться венок на природной основе будет либо долгоживущими цветами, либо природными материалами: елкой, пихтой, туей и так далее.

В неделю в салоне Елены и Антона может продаваться по 40 венков (это всего лишь несколько похорон), в некоторые недели продаж может и совсем не быть. Супруги отмечают, что в этом бизнесе наблюдается сезонность. Самые спокойные месяцы — это февраль и март, говорят предприниматели, самые насыщенные — с сентября по декабрь. Чтобы выровнять доход по году, Елена решила запустить онлайн- и офлайн-обучение для траурных флористов. Некоторые участники рынка это восприняли негативно.

— У нас такой «кулуарный» вид деятельности, тебе никогда никто не расскажет, как и что делать. Поэтому у меня есть учебный посыл: свой YouTube-канал, на нем уже 1500 подписчиков. Там я рассказываю нюансы своей работы, есть телеграм-канал для траурных флористов из России и СНГ. У нас на всю Россию только одна девушка обучает траурной флористике. Я прошла у нее обучение, поняла, чего мне не хватает, и решила сделать свой курс. Обучение стоит пять тысяч рублей — его можно окупить, если продать всего один венок. Есть курс по патриотическим композициям, он дороже. Но я и составляла его в течение трех лет. Мне наши оптовики говорят: «Зачем ты себе конкурентов растишь?» Я не согласна с этим. Каждый венок — как картина, они все разные. Ты даже цветы одинаковые не купишь, Китай каждые три месяца меняет цветы в своих поставках.

Говоря о негативе и конкуренции: в одном из последних постов Елена объявила о запуске курса на период очередного декрета и сфотографировалась со своим венком. В комментариях другой траурный флорист, у которой тоже есть обучение, раскритиковала ее работы и написала, что не понимает, как «этому можно учить». Впрочем, положительных отзывов о работах Елены на ее странице больше.

Ранее мы рассказали о других бизнесах, которые челябинки начали в декрете. Например, с вложений в 80 тысяч начался магазин по продаже детской одежды у Юлии Абрамовой. А семья Бонькиных создает бытовую химию, которую сравнивают с Frosch и Amway.

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Взято Источник

28.12.2023