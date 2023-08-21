Певец Данко предположил, что Лолита мстит ему за прошлые отношения

Певец Данко заявил, что не зовут на «Маску» из-за мести Лолиты

Певец Данко в интервью «Леди.Mail.ru» предположил, что его не зовут на шоу «Маска» из-за происков его бывшей девушки, певицы Лолиты.

«А это вы спросите у организаторов этих шоу. Может, это происки Лолиты, не знаю. Она же в «Маске» вес имеет, была участницей и дружит с членами жюри. У нас в конце 2000-х был роман, расстались мы не очень хорошо. Может, это ее происки», — пожаловался Данко.

Вместе с этим музыкант признался, что ему не нравится творчество современных певцов. Он сравнил такую музыку с фастфудом и подчеркнул, что она ему не по душе. Данко считает, что большинство современных треков состоят из специальных эффектов, которые добавляют при помощи компьютера. По мнению певца, у молодых исполнителей в треках «неестественные голоса», поэтому Данко тяжело слушать подобную музыку.

«Вы вслушиваетесь в песни молодых исполнителей, а у них совершенно неестественные голоса. Мне все это тяжело воспринимать, у меня кукуха начинает перегреваться. А я музыку включаю не для того, чтобы напрягаться, а наоборот, чтобы расслабиться», — резюмировал артист.

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