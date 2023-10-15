В крае некоторые частные заправки закрылись до ноября, другие испытывают дефицит топлива.

Бензин марки АИ-92 в некоторых районах, где нет сетевых заправок, поднялся в цене с весны на 7–8 рублей.

Ситуация типичная

Предприниматели заправляют свои грузовики в соседних населенных пунк- тах, где есть Роснефть или Газпромнефть.

В чем же причина дефицита бензина на заправках и скачков цен на него?

Как пояснил наш эксперт, который держит частную заправку в одном из районов края, причина дефицита бензина на рынке не нова. Похожий сценарий разворачивается из года в год. С апреля и на все лето нефтеперерабатывающие заводы, поставляющие бензин в Сибирь, и в частности в Алтайский край, встают на профилактические работы. Соответственно объемы поставок кратно снижаются. Сейчас Омский нефтеперерабатывающий завод выставляет на торги Санкт-Петербургской биржи чуть более 700 тонн нефти в сутки на всю Сибирь при норме более 3 тыс. тонн.

Эту информацию подтвердил и вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Он отметил, что в связи с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мае нефтекомпании сократили переработку на 6%. В то же время экспорт бензина и дизтоплива увеличивался с каждым днем.

Зимний запас оптовых закупок у федеральных компаний закончился к июлю. Нехватка топлива подогрела ценник. Частники закупали бензин на бирже по более высокой цене, чем у сетевиков. В августе оптовые закупки сравнялись с розничными на рынке. Торговать частным заправкам стало невыгодно.

Демпфер урезали

Ситуация с дефицитом бензина в 2023 году не в пример жестче, чем в предыдущие годы, поскольку государство урезало демпфер нефтеперерабатывающим компаниям. И они могли искусственно «подсушить» рынок, скупая на бирже бензин сами у себя и создавая дефицит, тем самым восстанавливая упущенную выгоду за счет скачка цен.

Сейчас правительство восстановило топливный демпфер, что привело к частичному снижению цен на бензин. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это обеспечит экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, поможет сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

Еще одна правительственная мера, которая должна была отрегулировать рынок, введение временного моратория на вывоз топлива за рубеж (по поручению Президента от 21 сентября), не смогла быстро повлиять на ситуацию, особенно на фоне вновь открытого накануне экспорта. Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

По словам Юрия Матвейко, проблему ценообразования и объемов поставок нельзя решить за один день. Как пояснил вице-президент Российского топливного союза, в Алтайском крае около 500 АЗС. 140 – заправочных станций вертикально интегрированных нефтяных компаний. В 26 муниципальных образованиях работают только частные заправки. И здесь могут наблюдаться перебои бензина марки АИ-92, АИ-95 и ДТ.

До конца октября частные АЗС будут испытывать нехватку топлива, поскольку запасы нефтепродуктов истощились. В городах, особенно в крупных, проблем не будет, поскольку там работают АЗС крупных нефтяных компаний.

Владельцы автозаправок края рассчитывают на то, что к ноябрю цены окончательно стабилизируются, достигнут так называемого дна, поэтому сейчас не спешат закупаться на бирже. Сетевые же компании приобретают бензин по имеющимся ценам, рискуя потерять часть прибыли. Но в конечном счете за все заплатят, разумеется, автомобилисты.

Сейчас оптовые компании уже приобрели бензин на бирже, и через две-три недели он поступит на Алтайский розничный рынок. Соответственно, дефицит схлынет.

Кстати, в нашем регионе силами РТС и правительства Алтайского края удалось стабилизировать и увеличить поставки дизеля для сельхозпроизводителей, чтобы не сорвать уборочную компанию; жалко, что с бензином так не получилось.

Стала известна визитная карточка Алтайского края на выставке-форуме «Россия» КОЧЕТЫГОВА Татьяна

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Взято отсюда