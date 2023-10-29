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Почему в Алтайском крае пока мало выращивают турецкий горох

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В 2017 году нут сорта «Кулундинский 5» был включен в Госреестр по Западно-Сибирскому региону и его рекомендовали для возделывания в крае. Чем интересна эта культура и почему ее пока мало выращивают?

На третьем месте

В мире нут прочно держит третье место после сои и фасоли среди зернобобовых культур по посевным площадям, занимая почти 14 млн га. Только в Индии им ежегодно засевают около 10 млн га, что составляет примерно 83% мировых площадей.

В России нут выращивают в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Самарской, Ростовской областях и в Башкирии.

В последние годы культивированием нута занялись в Омской, Челябинской областях. Одним из первых в Кулундинской зоне Алтайского края занялся нутом в 2019 году наш известный аграрий Александр Гуков. В следующем, 2020 году, он посеял 200 гектаров нута. Александр Васильевич говорил тогда: «Это весьма рентабельная и востребованная культура, которая пользуется спросом на азиатском рынке. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что она требует высокого профессионального уровня земледелия в хозяйстве. На авось вырастить качественный товарный нут не получится. Есть много нюансов в технологии посева, ухода, уборки, которые нужно изучить и освоить. Но эти усилия будут оправданы высокой финансовой отдачей от реализации продукта. В следующем году мы собираемся посеять уже 2 тысячи гектаров нута, он станет важной частью посевного клина нашего хозяйства».

Но сейчас в структуре посевов в Ключевском районе нута нет. Начальник районного управления сельского хозяйства Игорь Жадько уточнил:

– Дело покойного Александра Васильевича Гукова продолжает Вячеслав Гуков. В хозяйстве возделывали в этом году чечевицу, под которую заняли 800 гектаров. А с нутом пока сделали паузу. В нынешнем году из-за погодных условий особенно переживали все за наши крупные хозяйства – Гукова и Григоренко. Техника у них на вооружении неплохая, и выручило наличие большого числа сушилок в районе, которых больше трех десятков. Это позволяет выходить и обмолачивать даже сырое с последующей домашней доработкой на сушилках.

Энтузиасты из Приобья

В Топчихинском районе в нынешнем непростом году тоже появились посевы нута. Новой культурой занялся фермер Валерий Присяжных вместе с сыном Ильёй.

Младший из деловых партнеров пояснил:

– Работаю уже десять лет с отцом, который занялся фермерством еще в 1992 году. По этому году выводы о перспективах нута делать не буду. Тем более, что ситуация, когда все сначала засушило, а потом залило, остро отразилась на сборе не только нута. Собрать его собрали, но засевали 50 гектаров, а собрали на 30. Не все сложилось как планировали, но продолжим и в следующем году. В нашем районе не знаю никого больше, кто бы занимался этой новой культурой. Затрат на зерновые много, а цена в итоге низкая. Поэтому решили заняться чем-то новым. Спрос на нут уже сложился в крае, и цена на него была выше, чем на горох.

Валерий Присяжных уточнил:

– Сейчас тонну нута переработчики готовы купить по 35–40 тысяч рублей. Но у нас неурожай, поэтому не продаем.

Первые итоги

Нут «Кулундинский 5» был создан учеными Алтайского НИИ сельского хозяйства (АНИИСХ). За три года проведенного сортоиспытания средняя урожайность культуры составила 16,7 ц/га, а содержание белка – 23,3% при вегетационном периоде в 96 дней.

В последние годы нут набирал популярность среди аграриев. По оценкам специалистов, эта культура перспективна и для степной зоны Алтайского края. Кроме высокой цены реализации, нут, так же, как и все бобовые, является хорошим предшественником для других культур.

Владимир Усенко, заведующий центром по земледелию АНИИСХ, уверен, что нут со временем будет популярен у растениеводов не меньше сои:

– Хотя эта новая культура неплоха, но есть там свои проблемы. Нужны специальная техника и адаптация к условиям. Экономика любой культуры определяется всегда спросом и предложением: спрос надо просто воспитывать, а предложение готовить. Было время, когда бытовало устойчивое мнение: соя не росла на Алтае и расти не будет. А она растет и хоть бы что! И сорта хорошие, – подчеркнул ученый. – Но пока нут в крае продолжают продвигать только энтузиасты. Хотя культура ценная. Но эта ценность связана и с тем, что ее мало. Когда станет больше, то и цена упадет.

Нут, который еще называют турецким горохом, своеобразная культура. Для нее используется та же обычная серийная техника, что и для более традиционного гороха. Но нут – более низкорослый, и чтобы избежать потерь, нужна выровненная поверхность. Главное условие для успеха – в подготовке почвы.

– Но основной вопрос заключается в наличии спроса. А выращивают его в России сейчас все еще пока на уровне хобби, – сетует Владимир Усенко. – Но так многое начиналось. Просто кто-то должен взять это знамя и понести увереннее. К любой проблеме надо приделывать ноги и внедрять не только через энтузиастов, которых у нас, к счастью, много.

В Алтайском крае получили первое в России потомство маралов путем искусственного осеменения

ПЛАТУНОВ Евгений

Горняк22

Взято отсюда

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