Полиция не стала возбуждать уголовное дело

13 марта 2024, 08:00124Написать комментарий

В редакцию NGS22.RU обратились супруги Иван и Анастасия Шмелевы из Барнаула (имена изменены по просьбе героев. — Прим. ред.). Они рассказали, что в 2022-м под расписку отдали деньги с продажи квартиры знакомому риелтору Наталье Кульпиной. Якобы она пообещала преумножить сумму, но в итоге молодая семья с ребенком влезла в кредиты и потеряла несколько сотен тысяч. Мы разобрались в этой запутанной истории и спросили юриста, как можно вернуть деньги.

«Втерлась в доверие»

Шмелевы живут в съемной двухкомнатной квартире. В большой комнате разбросаны машинки и мягкие зверята. Сейчас сыну Ивана и Анастасии около двух лет. Любопытный малыш то и дело отвлекает взрослых от разговоров. Показывает мне, незнакомой тете, все свои игрушки, одну за другой.

Наконец, папа берет сына на руки и рассказывает.

— Познакомились мы с Натальей примерно семь лет назад. Она мне одну квартиру помогла продать, другую купить. Всё нормально было. А потом мы в этот водоворот попали.

О риелторе Шмелевым рассказал друг. Мол, проверенный специалист, можно сотрудничать.

— Сейчас мне кажется, что она втерлась в доверие. На свадьбу к нам приезжала. Когда ребенок совсем маленький был, болел, рядом находилась. Стоило только позвонить. Она уже как тетя была. Всегда поможет, всегда сделает, — продолжает Анастасия.

К Кульпиной обращалась и мама Анастасии, когда покупала недвижимость. Всё снова прошло гладко, рассказывают супруги. Так что семейному риелтору (и другу) они полностью доверяли.

Шмелевы вспоминают, что Наталья часто приезжала в гости и каждый раз не с пустыми руками. Выглядела ухоженной. В общем, производила впечатление человека, у которого проблем с финансами нет.

«Чем больше дадите, тем лучше»

Кульпина рассказывала об успешных сделках, о том, что в профессиональном сообществе риелторов ее хорошо знают и доверяют. Вскоре Шмелевы решили передать деньги.

— Она говорила, что вкладывает в какие-то квартиры под проценты. Делает перерасчет, и остается большая сумма со сделки, которую делят на тех, кто вложился. Поэтому чем больше дадите, тем лучше, — повторяет схему Анастасия.

За несколько лет супруги трижды перечисляли средства, полученные с продажи квартиры. Риелтор обещала вернуть их с процентами. Первые два раза отдали около ста тысяч рублей. Сработало.

В третий раз, когда Наталья получила 400 тысяч рублей, всё пошло не по плану. В последней расписке (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) говорится, что Кульпина обязана вернуть средства с процентами в течение десяти дней. Расписка датирована августом 2022-го. При этом, размер процентов в ней не указан.

За это время, говорит Анастасия, им вернули только девять тысяч рублей, и те не в срок.

— Объяснения каждый раз одни одинаковые, изо дня в день: сделка прогорела, клиенты ничего не перечислили. Или заболела, не работаю. Завтраками кормит, — вздыхает Шмелева.

Почему не возбудили дело

Барнаульцы пытались встретиться с Натальей, но дома ее не застали. Когда Анастасия и Иван поняли, что просто ждать бесполезно, пошли в полицию. Подали несколько заявлений, но на каждое приходил отказ в возбуждении уголовного дела (имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Аргумент у полиции один — отсутствие состава преступления.

— Она полицейским сказала, что сейчас у нее трудная финансовая ситуация, поэтому деньги в срок она не вернула. Но обещает всё отдать, — говорит Анастасия.

В пресс-службе ГУ МВД по региону NGS22.RU ответили, что по заявлениям пострадавших проводятся проверки. Однако никаких процессуальных решений пока не принято.

В постановлениях об отказе в возбуждении дела Шмелевым советуют обратиться в суд. Но они не спешат этого делать:

— Деньги у Натальи непонятно когда появятся, а на судебные тяжбы могут уйти годы. Надо адвоката нанимать, госпошлину платить. Это всё недешево. Нам объясняли юристы, что даже если выиграем дело и получим справку об этом, она действительна только полгода. Если за это время долг не вернет, опять в суд идти. Смысл?

«Полтинник свой выбила»

Редакция нашла еще одну пострадавшую от риелтора — Валентину (имя героини изменено по ее просьбе. — Прим. ред.). Она дала Кульпиной под расписку 50 тысяч рублей. Договаривались, что Наталья через два месяца вернет 75 тысяч.

— У меня родители с ней дружили. Поэтому, когда какие-то вопросы по недвижимости возникали, я к ней обращалась. Но никакие сделки она мне не проводила. Просто общались с ней иногда, она рассказывала про работу. И предложила однажды дать ей в долг под проценты. Привела пример, что ее подружки таким образом увеличили доход и сделали ремонты в квартирах.

В мае 2022-го Валентина дала Наталье деньги с продажи машины. Прошло два месяца, за это время никаких средств ей не перечислили. Тогда риелтор сама вышла на контакт.

— Она объяснила, что всё в порядке, она ждет перевода средств от клиентов из Москвы. Недели через две она мне начала присылать липовые скрины переводов. Я поняла, что они не настоящие, когда ничего мне не приходило ни через несколько минут, ни через час, — говорит Валентина.

Кульпина якобы отвечала, что у нее снова проблемы. Сорвалась сделка или в банке что-то не так и средства не приходят.

— Я с ней беседовала всяко-разно. В итоге выбила свой полтинник. А еще 25 тысяч вряд ли получу.

В суд Валентина подавать тоже не собирается. Считает, что это бесполезно, как и обращение в полицию. И Валентина, и супруги Шмелевы уточняют, что официально Кульпина нигде не работает, значит, дохода у нее нет и отдавать долги ей якобы не с чего.

Корреспондент дозвонилась до Натальи Кульпиной, чтобы получить комментарий и узнать ее позицию, однако риелтор отказалась от общения с прессой. Она утверждает, что переводила деньги и пообещала прислать документы в качестве доказательства.

Как вернуть деньги — отвечает юрист

NGS22.RU спросил у юриста Андрея Сандаковского, что делать тем, кто отдал свои кровные под расписку и не получил их в срок.

— Согласно ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ. Это означает, что любая бумага, из которой явно следует, что один человек передал другому определенную сумму, имеет юридическую силу. Заверять его нотариально нет никакой необходимости. В случае судебного разбирательства суд удовлетворит требования и взыщет с должника.

Однако важно, чтобы расписка была составлена правильно, предупреждает Сандаковский.

— Возможно, пострадавшие ошибочно трактуют документ, и там по сути не долговая расписка, а, например, документ о передаче денег для вложения их в финансовую пирамиду без указания на обязанность риелтора вернуть деньги. Поэтому надо внимательно изучить текст расписки и проверить, есть ли там информация обо всех сторонах, дата займа и срок, в который его нужно вернуть.

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Взято Источник

13.03.2024