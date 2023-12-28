Комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула совместно с комитетами по предпринимательству и потребительскому рынку администраций районов города ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по предприятиям потребительского рынка и промышленности с целью контроля за очисткой прилегающей территории от снега и наледи, а также кровель зданий.

Для обеспечения безопасности пешеходов на предприятиях потребительского рынка и промышленности направлено более 400 телефонограмм о неблагоприятных погодных условиях и организации работ по очистке входных узлов от наледи.

В течение прошедшей недели обследованы 167 предприятий потребительского рынка по проспектам Строителей, Социалистическому, Комсомольскому, Красноармейскому, Ленина, улицам Мало-Тобольской, Интернациональной, Молодежной, Пионеров, Малахова, Попова, Юрина, Павловскому тракту и др.

В ходе выездов установлено, что руководителями предприятий принимались меры по обеспечению безопасности пешеходов, проводилась посыпка песчано-солевой смесью и обработка противогололедными материалами подходов к предприятиям, а также парковок территорий промышленных предприятий. Также велись работы по очистке кровли, входных узлов от снега и наледи.

На момент выездов дворниками производилась очистка прилегающих территорий у 13 предприятий: ТЦ «ЦУМ» (пр-кт Ленина, 55); ТД «Невский» (пр-кт Ленина, 22), ТРК «Сити центр» (пр-кт Красноармейский, 47а), парикмахерская – салон «Милана» (ул.Юрина, 202), ТЦ «Универсам» (ул.Малахова, 62), магазин «Мария-Ра» (А.Петрова,176), у магазинов «Жаркое», Ярче» (пр-кт Комсомольский, 44), «Зоосалон» (пр-кт Комсомольский, 126) и другие.

Вместе с тем руководителям предприятий при наличии складируемых навалов снега было рекомендовано начать работы по вывозу снега с прилегающей территории торговых объектов.

Кроме того выявлены замечания по несвоевременной уборке прилегающих территорий, в том числе наледь на парковках у 32 предприятий потребительского рынка: ТЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в), ТЦ «Лето» (Павловский тракт, 251а), ТЦ «Заря» (Власихинская, 166), ТК «Мир аккомуляторов» (ул.Малахова, 136), павильон «Фрукты» (ул.Георгиева, 22), магазин «Курится» «пр-кт Ленина, 159) и другие.

Устранение данных замечаний и очистка прилегающих территорий возле предприятий промышленности и потребительского рынка находятся на постоянном контроле в комитете.

Взято отсюда