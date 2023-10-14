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Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Накануне рассмотрения проекта краевого бюджета на 2024 год на Алтайском заводе прецизионных изделий – одном из флагманов импортозамещения, предприятии – лидере по производству топливных систем в России состоялся круглый стол . В работе приняли участие врио министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. Цель встречи – оценить состояние и перспективы алтайской промышленности и определить, какие меры и механизмы поддержки необходимы для обеспечения дальнейшего роста отрасли, отмечают в Министерстве промышленности и энергетики региона .

Председатель АКЗС Александр Романенко , открывая круглый стол, подчеркнул, что реальный сектор экономики – будущее нашего региона: «Мы должны формулировать единое правовое поле, где власть и бизнес могли бы вместе развивать промышленность, искать новые формы поддержки отрасли. Давайте обсуждать ко второму чтению бюджета следующего года конкретные механизмы. Нужно смотреть перспективы роста, чтобы понимать, в каких отраслях нужно ускорять процессы».

Вячеслав Химочка представил основной доклад о состоянии и перспективах промышленности региона. Он сообщил, что валовой региональный продукт более чем на 27% формируется за счет промышленного производства . По итогам восьми месяцев 2023 года индекс промышленного производства в крае зафиксирован на уровне 106,8% (в то время как по стране темпы роста составили 3%, по Сибири отмечено снижение на 0,5%). Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2023 года составил более 10 миллиардов рублей, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода 2022 года.

«Предприятия обрабатывающих отраслей финансово устойчивы. Их совокупная прибыль по итогам января – июля 2023 года выросла на 29% и достигла 35 миллиардов рублей . Этот показатель говорит о том, что рентабельность производств не снижается из-за удорожания логистики при параллельном импорте и росте зарплат сотрудников», – сказал руководитель ведомства.

Вячеслав Химочка рассказал о факторах, определяющих состояние отрасли. Предприятия промышленности испытывают нехватку рабочих рук – на сегодня открыто порядка 7,5 тысячи вакансий . Дефицит кадров привел к существенному увеличению заработной платы на промышленных предприятиях (на 26,2% с начала года). Средняя зарплата в промышленности сейчас – 47,6 тысячи рублей. При этом глава ведомства подчеркнул, что темпы роста заработной платы бесконечными быть не могут. Кадровый вопрос поставил перед предприятиями задачу по повышению эффективности производства и производительности труда.

Среди других трендов отрасли – рост оборонного заказа . Объем выпуска продукции ОПК с начала 2022 года вырос в 1,5 раза. В гражданском производстве проявился положительный эффект инициативного импортозамещения. «Существует устойчивый спрос на традиционную и новую продукцию алтайских предприятий, наши компании активно осваивают рынки. Кроме того, предприятия региона активно кооперируются друг с другом, чтобы сократить производственные издержки», – отмечает пресс-служба АКЗС .

Врио министра подчеркнул, что одна из главных отраслей региона продолжает работать в рамках Концепции развития промышленности Алтайского края до 2030 года . Выбранные два года назад векторы доказали свою эффективность.

Результаты работы и задачи Союза промышленников Алтайского края представил заместитель исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края Сергей Куркин . Об актуальных мерах поддержки и перспективах развития предприятия рассказал председатель правления ООО «Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий», председатель правления Союза промышленников регионального объединения работодателей края Виктор Герман .

Депутаты задали докладчикам ряд вопросов – осваивается ли объем господдержки, эффективны ли существующие инструменты развития и какова потребность в новых. Отвечая на последний вопрос, Виктор Герман подчеркнул, что промышленные предприятия нуждаются в создании особой экономической зоны , которая обеспечит налоговые льготы.

«Для нашего завода это крайне необходимая вещь. Мы выпускаем высокотрудоемкую продукцию, участие заработной платы в общей цене очень большое. Фонд оплаты труда составляет больше 30%, и нам придется еще его поднять, а это формирует дополнительный объем налогов. В итоге получается до 80% затрат, а на 20% нужно как-то вести хозяйство. Поэтому особая экономическая зона – это единственный инструмент, который может хотя бы частично нейтрализовать ситуацию», – сказал председатель правления предприятия.

Итоги обсуждения подвел председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов . Он подчеркнул, что депутаты с максимальной оперативностью проработают прозвучавшие предложения, чтобы постараться включить ряд позиций в проект бюджета 2024 года.

«Есть постановление №245 по поддержке промышленности, это действенная мера. Второй год мы закладываем на него 200 миллионов рублей . Но и с точки зрения инфляции, и с точки зрения востребованности предприятиями это недостаточная сумма, нужно обсуждать ее увеличение. Второе – это особая экономическая зона. Это очень важный механизм, вместе с краевым Правительством попробуем его реализовать. Третье – это н овая площадка для развития производства . Барнаулу нужна новая промзона для строительства новых заводов и цехов, интерес к этому есть. Потенциальная площадка найдена, но нужно пройти большой путь, чтобы этот статус документально закрепить и площадка начала работать», – сказал Владимир Семенов.

Фото: пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания

Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края

город Горняк

Взято отсюда

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