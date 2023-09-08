Принц Гарри приехал в Великобританию без Меган Маркл

Принц Гарри приехал в Британию в связи с годовщиной смерти королевы

По информации агентства АР, принц Гарри присутствовал на церемонии вручения премии WellChild Awards, которое пришло в Великобритании. Отмечается, что его супруга, Меган Маркл, не была с ним. Она осталась с детьми в США.

Мероприятие прошло в Лондоне 7 сентября, за день до годовщины смерти королевы Елизаветы II.

38-летний герцог Сассекский отправился на церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне. Национальная благотворительная организация занимается поддержкой тяжелобольных детей и их семей, а также вручает ежегодные награды.

Отец двоих детей приехал из своего дома в Калифорнии на это специальное мероприятие. Сын короля Чарльза является покровителем WellChild в течение 15 лет, и эта миссия является одной из немногих, которые он сохранил из своей королевской жизни после того, как в 2020 году отказался от своей королевской роли вместе со своей женой Меган Маркл .

Хотя принц Гарри присутствовал на мероприятии в одиночку, он заявил, что его жена «очень расстроена тем, что не может быть здесь».

Ранее сообщалось, что Карл III отказался встречаться с принцем Гарри во время его визита в Лондон. Он также добавил, что принц Уильям также не планирует встречу с младшим братом во время его визита в Великобритании на будущей неделе.

В последний раз принц Гарри виделся со своим отцом, когда прилетал на коронацию Карла III в мае 2023 года. Гарри провел в Великобритании 28 часов и сразу после окончания мероприятия улетел в США к Меган и детям.

Ранее сообщалось, что король Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой.

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