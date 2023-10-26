Разработчики Call of Duty объяснили появление миссии с уничтожением русских

Авторы Call of Duty: миссия с уничтожением русских должна шокировать игроков

Один из авторов игры Call of Duty: Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году, Мохаммад Алави заявил порталу IGN, что миссия «Ни слова по-русски» должна была шокировать геймеров.

«Я хотел сделать нечто запоминающееся Помню, как один человек сказал мне, что этот уровень оскорбителен и что он не будет в него играть», — пояснил Алави.

Он добавил, что миссия отличается от других подобных в игре. Игрок отправляется на задание без предварительного инструктажа и к тому же не может бегать. Разработчик пояснил, что это должно было придать миссии «непринужденный тон».

До этого депутат Госдумы Антон Горелкин говорил, что компьютерная игра World of Tanks может подпасть под действие принятого Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что Microsoft перестанет регулярно раздавать бесплатные игры.

Горняк22



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