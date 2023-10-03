Рестораны и гостиницы Алтайского края застопорились в развитии из-за дефицитов

Фото: pixabay

“Сейчас рестораторам не до инвестиций в собственный бизнес“, – уверен эксперт Михаил Хмелинин, представляющий эту отрасль

Объем инвестиций в гостиницы и предприятия общественного питания Алтайского края в первом полугодии 2023 года составил 26 млн рублей. Это на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, приводит данные региональное министерство экономического развития. Ресторатор Михаил Хмелинин подтверждает нерадостный тренд и называет причины происходящего.

По данным отчета за первые полгода, отрасль гостиниц и общепита оказалась одной из самых депрессивных. Сильнее инвесторы отвернулись разве что от деятельности по операциям с недвижимостью, говорится в отчете минэконома.

“В этом году я не припомню в Алтайском крае стартов работ над новыми проектами. Разве что кофейни открываются или заведения, которые начали строить давно. Сейчас рестораторам не до инвестиций в собственный бизнес, – объясняет Михаил Хмелинин, представляющий ресторан ONNY в Барнауле. – Нам бы выжить в текущей обстановке“.

Эксперт говорит, что из-за почти 40% роста цен на продукты за последнее время рестораны испытывают большие трудности.

20 сентября, 7:34 За лето курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом

В начале мая килограмм курицы в Алтайском крае можно было купить за 158,91 рублей. Сейчас этот “народный деликатес” стоит 221,65 рублей за кило. Но порой даже за такую бешеную цену курятину не найти

С одной стороны, они не могут пропорционально увеличить стоимость предлагаемых блюд, потому что платежеспособность клиентов уже на пределе. С другой стороны, они теряют прибыль, а значит, возможность развиваться.

Также отрасль подкосил запуск таких крупных проектов, как пятизвездочный отель “Манжерок” в соседней Республике Алтай. Крупный бизнес смог аккумулировать у себя лучшие кадры региона, предложив им более высокую зарплату.

“Рынок общепита Алтайского края в целом и Барнаула в частности испытывает колоссальный кадровый голод. Люди не идут работать. А чтобы запустить новый проект, нужно иметь команду специалистов“, – объясняет Хмелинин.

Он добавляет, что тренд – сокращение объемов инвестиций в его родную отрасль – характерен для многих регионов. А вот столицы он не коснулся настолько серьезно.

“Чтобы решить хотя бы кадровый вопрос, нужно усилить образовательные проекты по профильным направлениям. Молодых людей нужно учить, чтобы они могли становиться частью команды новых проектов, – говорит Хмелинин.

Многие предприниматели не справляются со сложившейся ситуацией и продают свои заведения. По данным сервиса “Авито”, в продаже находится 260 кофеен, ресторанов, столовых, островков и заведений другого формата. В том числе есть недавно построенные в перспективных местах. Так, собственник заведения DOMO на Старом базаре выставил свое заведение за 11 млн рублей “в связи с переездом в другую страну”.

Отметим, что по данным отчета Минэкономразвития об инвестициях в основной капитал в Алтайском крае, вложения в образование в первом полугодии 2023 года также сильно просели. Отрасль смогла аккумулировать только 1,28 млрд рублей. Это на 26,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зато инвестиции в производство продуктов питания выросли в 1,6 раза и составили 3,4 млрд рублей, а в производство напитков – в два раза, составив 579 млн.

город горняк



Взято отсюда