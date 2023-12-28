Некоторые платья гораздо дороже, чем кажутся на витрине

Где найти теплый пуховик, «НГС.Барнаул» уже рассказывал. Пришло время искать подходящий наряд к Новому году. Пока стилисты спорят, в чём лучше встречать 2024-й, мы пробежались по самым бюджетным магазинам краевой столицы. Где найти платье, чтобы остались деньги на продукты, и сколько стоит сверкать, как звездочка на верхушке елки — читайте в материале «НГС.Барнаул».

Стать Уэнсдей за 350 рублей

Разные эксперты от стилистов до нумерологов сходятся во мнении, что задобрить дракона — символ 2024-го — удастся с помощью подходящего новогоднего наряда. Например, карьеристам стоит выбрать образ в черных тонах, пишут наши коллеги из NGS.RU.

— Тем, кто хочет успеха в работе, можно надеть черный цвет. Сама его философия как раз про деньги, статус, — рассказала нумеролог Ксения Ермакова.

А пока вас еще не повысили, идем искать платье по карману. Charity market как раз подойдет. Их в Барнауле несколько. Это сеть благотворительных магазинов от фонда «Облака», который помогает женщинам в трудной ситуации. Средства от продажи в точках Charity market идут на нужды фонда. Часть вещей отдают его подопечным, говорится на сайте организации.

В Charity market приносят одежду и обувь для детей и взрослых, игрушки, посуду и другие бытовые мелочи. Цены символические: повседневную одежду продают за 200–300 рублей, верхнюю подороже — до полутора тысяч. Обувь примерно по такой же стоимости. Регулярных «завозов» товара тут нет, как объяснила мне продавец в магазине на Пролетарской. Всё зависит от того, как часто горожане приносят вещи. Я пришла в понедельник вечером, когда покупателей почти не было. Лишь изредка скромно одетые люди заходили, рассматривали всё, что висит на рейлах, и спешили уйти.

Ассортимент здесь богатый, но вся одежда выглядит очень «пожившей» и изношенной. Можно увидеть бирки как известных брендов (в основном ушедших), так и noname-марок. Сотрудница зала подошла ко мне и спросила, что я ищу.

— Хотелось бы что-то праздничное, — отвечаю.

Она задумалась, будто наряд на Новый год здесь искать странно. Потом спросила размер и указала на подходящую стойку с вещами. Оказалось, что мне остается выбрать только из черных платьев. Что ж, так и советовала нумеролог. Вот, например, приталенный ажурный вариант в стиле Уэнсдей из одноименного сериала. Наверняка, на платье исполнительницы главной роли Дженны Ортеги потратили не одну тысячу долларов, а в барнаульском Charity market похожее (отдаленно, но все-таки) можно купить за 350 рублей. Остается только выучить танец.

Найдется наряд и для Мортиши, мамы Уэнсдей. Длинное трикотажное из ушедшего магазина Stradivarius. Правда, качество тоже куда-то ушло, но и стоимость соответствующая — тоже 350 рублей.

Но если готика не вдохновляет, есть черное платье-футляр с золотыми узорами по низу. Оно совсем тонкое, сохранилось лучше, чем предыдущее. Стоит 400 рублей.

Между черными «спряталось» одно голубое. Про этот цвет ни стилисты, ни эзотерики ничего не говорили, но откуда мы знаем, может, дракон не имеет ничего против небесно-голубого. Наряд весь в розах и блестках, но при этом не выглядит броским. У цветов видны только контуры, а фасон — как у балахона феи-крестной из диснеевской «Золушки». Стать волшебницей можно за 300 рублей.

На стойках с другими размерами тоже есть платья с претензией на нарядность. Вот одно на запах, цвета фуксии, да еще и со стразами по низу юбки. Кстати, «Известия» пишут, что дракон любит блестки.

— Зеленый Дракон любит всё необычное и броское, так как по своей натуре этот зверь любопытен и жизнелюбив. Поэтому ему понравятся нестандартные фасоны: асимметрия, вырезы на боках, узлы, ленты, стразы, драпировки, сочетание разных стилей, массивные украшения.

Рядом висит фиолетовое, прямого кроя, с коротким рукавом. Тоже в розах. Подойдет тем, кто хочет поэкспериментировать с ярким оттенком. Стоит 300 рублей. Притягивает взгляд еще одно платье. Белый «футляр» с ажурной красной баской (400 рублей). Вариант для самых смелых — оно очень короткое.

Сток за сто

Но если хочется чего-то чуть подороже, можно пойти в обычный секонд-хенд. Я приехала в один на проспекте Космонавтов, недалеко от ТЦ «Алтай». Маскот магазина — Баба-яга. Она и встречает гостей на входе, а еще в зале висят портреты веселой старушки. Она подмигивает, будто уговаривая что-то купить.

Магазин «Стильная Яга» (или «Стиляга», как его называют хозяева) открылся всего год назад. Владельцы утверждают, что это сток с вещами из Европы, поэтому на вешалках исключительно бренды. О поставщиках основатели «Яги» рассказывать не захотели. Однако уточнили, что товар им привозят из Германии, Голландии, Польши и других стран. Самые распространенные бренды: Desigual, VINGINO, Benetton, Scotch & soda, George, Canada House, Petrol. Хозяева магазина предупредили, что на некоторых вещах еще остались импортные бирки, а на них — стоимость в евро или долларах. Правда, я ни одной такой не нашла — все в родных рублях.

Здесь продают в основном повседневную одежду: женскую, мужскую и детскую. Есть еще домашние вещи, всевозможные тапочки и постельное белье. А вот найти наряд на Новый год оказалось не так просто. Несколько вариантов пришлось высматривать сквозь множество обычных летних платьев. Но кое-что я все-таки нашла. И понесла в примерочную, чтобы получше сфотографировать.

Первое — бело-розовое с большим вырезом в области декольте и зеленым фартуком. Стоит 1,8 тысячи рублей, но выглядит, кажется, не подходящим для праздника. Будто недостаточно нарядное для новогодней ночи и слишком необычное для повседневности. Другое дело — наряд русалки, весь в пайетках. Они красиво переливаются при ярком свете. Цена — 1,5 тысячи рублей. И третий вариант — нежно-розовое блестящее платье (тоже 1,5 тысячи). Его фишка — вырез на талии. На кассе можно подобрать и аксессуары к наряду. Конечно, тоже из Европы, как уверяют владельцы «Стильной Яги». Сережки, кольца, браслеты цепочки стоят от 100 рублей и выше.

Грациозная божья коровка

Из секонд-хенда я отправилась в ТЦ «Алтай». Здесь полно бюджетных магазинов. По крайней мере, так я думала, пока не пришла в первый. Он выделялся среди остальных оригинальной вывеской. На фоне розовых роз красовалась надпись большими буквами: «Грация». С витрины на посетителей глазел манекен в красном платье в черный горох с пышной юбкой. Прямо роковая божья коровка. «Известия» добавляют, что оттенки красного дракон тоже одобрил. Этот цвет в тренде с осени уходящего года.

Продавец в «Грации» встретила меня недобрым взглядом, но все-таки спросила, что я ищу. Тут мне пришлось доработать легенду, сказать, что ищу два платья. Одно для себя, другое — для мамы. Размеры разные, как и предпочтения в одежде. На этом сотрудница магазина решила оставить меня наедине с нарядами. На другом манекене, в конце зала, тоже красный вариант. Но уже однотонный, с акцентом в виде пояса на талии. Цена — 3,7 тысячи рублей. Размеры остались разные. Тут продавец сказала: «Подойдет и вам, и маме». Большинство других позиций в «Грации» оказались, скорее, подходящими для бабушки. Устаревшие балахоны с непонятными рисунками. Кстати, и тут принт с розами нашелся. Может, в барнаульских магазинах одежды знают больше про предпочтения дракона, чем все остальные.

Простых однотонных платьев не так много, но и их умудрились испортить каким-нибудь несуразным вырезом. Единственный вариант, после красных, который еще заслуживает внимания, — серебристое платье в пайетках. Оно сверкает, но не слишком ярко. Лишних деталей тоже нет. Стоит оно 4,5 тысячи рублей. Цены в «Грации» выше, чем кажется, глядя на витрину. Наверное, всё дело в том, что это «Бишкек фабричный», как уточнила сотрудница магазина.

Блестеть и чесаться

Следующая точка — магазин Zolla. Здесь полно новогодних вариантов на любой вкус. А нарядами с блестками увешан рейл в ползала. Я собрала несколько луков: от платьев до топов с юбками, но все они сшиты из жуткой синтетики. Блистать в таком, конечно, можно, но почесаться придется. Ткань настолько плохого качества, что колется. И в целом носить такое будет дискомфортно. Блестки тоже выглядят на свою стоимость от 1 тысячи до 2,5 тысячи.

Есть и бархатные платья за 1,5 тысячи, они из более приятных на ощупь материалов, но вид не очень праздничный. Если все-таки хочется блистать (и чесаться), но не слишком, можно взять к яркому топу короткую кожаную юбку. Они в Zolla очень бюджетные — от 700 рублей. Некоторые даже неплохого качества. Кроме того, большой выбор цветов: от классического черного до индиго.

Нормальными по качеству в этом магазине выглядели новогодние свитера — вариант для домашних посиделок под бой курантов. Много разных принтов, а цены стартуют от тысячи рублей и финишируют на двух тысячах. К свитеру найдутся пижамные штаны за 500–700 рублей и забавные тапочки в виде инопланетян или пчелок — 1,2 тысячи рублей. Недорого и уютно.

Соперница елки

Последний магазин, куда я пришла, — Balt. Здесь в основном верхняя одежда, но и немного нарядов тоже есть. Вот молодежное (так сказала продавец) платье за 1,3 тысячи рублей. Изумрудное в мелкий горошек. Не очень праздничное, зато можно носить позже, летом, потому что оно шифоновое. Рядом висит вариант получше — бежевое, с геометрическим принтом. Зимой в нем тоже не походишь. По крайней мере, если праздник продолжится на улице. Но выглядит оно лучше многих. Правда, и стоит дороже, чем остальные, — 4,5 тысячи рублей.

Есть кое-что и для тех, кто не любит платья. Кожаные светло-коричневые брюки и джемпер. Такой лук стоит около семи тысяч рублей. Не очень бюджетно, зато практично. Можно носить и по отдельности.

Единственное платье в Balt, которое выглядело и правда празднично, осталось в 56-м размере. Зеленое, стразы с него свисали, как мишура с новогодней елки. В таком можно почувствовать себя конкуренткой главному новогоднему дереву. Дракону, кстати, такие решения тоже нравятся.

Взято Источник

28.12.2023