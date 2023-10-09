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Россиянам в два раза увеличат размер выплат за больничный и беременность

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Россиянам в два раза увеличат размер выплат за больничный и беременность

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Рост максимального размера пособий связан с введением единого тарифа страховых взносов с 1 января 2023 года.

В настоящее время за день больничного можно получить до 2,7 тысяч рублей, в 2024 году размер пособия составит около 4,1 тысяч рублей, а в 2025 году – 5,7 тысяч рублей.

Кроме того, за 140 дней декрета в 2025 году женщинам станут выплачивать до 794,4 тысяч рублей. Сейчас сумма поддержки равна 383,2 тысячам рублей. Вырастет и ежемесячная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас семья может получить до 33,3 тысяч рублей, а в 2024 и 2025 годах размер выплаты поднимут до 49,1 тысяч и 68,9 тысяч рублей соответственно.

Горняк22

Взято отсюда

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