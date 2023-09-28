Российские авиастроители передали Минобороны новую партию истребителей Су-57

Мантуров: ВКС России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57

Министерство обороны РФ получило очередную партию истребителей Су-57, которые относятся к пятому поколению данного вида техники. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

В заявлении указано, что воздушные судна ведомству передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. При этом предприятие предоставило Су-57, а также истребители Су-35С (поколение 4++), рассказал министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Согласно имеющейся информации, Воздушно-космические силы РФ получили указанные самолеты после завершения полного цикла заводских испытаний. Также техника прошла все необходимые тесты, уточняется в сообщении.

«Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции», — рассказал генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

Глава организации добавил, что переданная в этот раз Минобороны партия Су-35С стала третьей по счету в 2023 году. В настоящее время в производстве находятся истребители следующей очереди. При этом их сборка — на этапе «высокой степени готовности», подчеркнул специалист.

Ожидается, что военное ведомство РФ получит новую партию воздушных судов до конца текущего года.

Ранее стало известно о планах российских авиастроителей оснастить истребители Су-57 новыми ракетами с дальностью действия до 300 км.

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