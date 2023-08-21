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Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения

редактор01 mins

ВЦИОМ: 68% опрошенных россиян хранят сбережения в рублях

Более двух третей россиян — 68% — предпочитают хранить свои сбережения в рублях, в долларах хранят всего лишь 6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, в евро хранят сбережения 4% опрошенных, в других валютах — также 4%.

27% россиян сообщили, что не имеют сбережений.

ВЦИОМ отмечает, что одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений россиян.

Опрос был проведен 29 июля 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

19 августа подобный отчет публиковал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно нему, большинство россиян считают наиболее выгодным хранение денежных сбережений в рублях (61%), предпочтение зарубежным валютам отдали лишь 15% граждан.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что альтернативой доллару США и евро для россиян cейчас может стать гонконгский доллар.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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