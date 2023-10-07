07.10.2023

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Ручной штабелер – это вид складской техники, используемый для подъема, перемещения и штабелирования грузов.

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Ручной штабелер – это вид складской техники, используемый для подъема, перемещения и штабелирования грузов.

Одним из популярных представителей этого оборудования является ручной штабелер PROLIFT.

Ручной штабелер PROLIFT предназначен для работы с грузами весом до 3000 кг и высотой подъема до 3 метров. Он оснащен эргономичной рукояткой, которая позволяет легко управлять оборудованием и контролировать процесс работы.

Основные характеристики ручного штабелера PROLIFT:

Грузоподъемность: до 3 тонн
Высота подъема: до 3 метров
Скорость подъема: до 120 мм/с
Вес: около 400 кг
Габаритные размеры: длина 1800-2500 мм, ширина 850 мм, высота 2000 мм


Ручной штабелер PROLIFT может использоваться на складах, в логистических центрах, на производственных предприятиях и других объектах, где требуется перемещение и штабелирование грузов. Оборудование обеспечивает высокую эффективность и безопасность работы, а также позволяет экономить время и силы персонала. Лучшее предложение здесь : https://advanta-sibir.ru/skladskaya-tekhnika/shtabelery/gidravlicheskie-shtabelery/sdf-1030.html

Ручной штабелер PROLIFT имеет ряд преимуществ перед другими видами складской техники:

Простота в использовании: не требует специальных навыков и обучения персонала.
Экономичность: не требует затрат на электроэнергию или топливо.
Маневренность: благодаря компактным размерам и эргономичной конструкции, штабелер легко перемещается между стеллажами и в узких проходах.
Надежность: конструкция штабелера рассчитана на интенсивное использование и обеспечивает долгий срок службы оборудования.
Безопасность: штабелер оснащен системой безопасности, которая предотвращает падение груза и обеспечивает устойчивость оборудования при работе.

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