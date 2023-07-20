Сайт и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры
Кто именно мог совершить атаку и какой характер она имеет — не уточняется
Фото: unsplash.com
Сайт и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга, сейчас специалисты работают над восстановлением работы ресурсов.
Кто именно мог совершить атаку и какой характер она имеет — не уточняется.
“Стараемся как можно быстрее восстановить их работу”, — подчеркнули в пресс-службе.
Кассы на станциях и вокзалах продолжают работать штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.