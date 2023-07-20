ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Сайт и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры

редактор01 mins

Кто именно мог совершить атаку и какой характер она имеет — не уточняется

Фото: unsplash.com

Сайт и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга, сейчас специалисты работают над восстановлением работы ресурсов. 

Кто именно мог совершить атаку и какой характер она имеет — не уточняется. 

“Стараемся как можно быстрее восстановить их работу”, — подчеркнули в пресс-службе.

Кассы на станциях и вокзалах продолжают работать штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News