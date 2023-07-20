Кто именно мог совершить атаку и какой характер она имеет — не уточняется

Фото: unsplash.com

Сайт и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга, сейчас специалисты работают над восстановлением работы ресурсов.

Кто именно мог совершить атаку и какой характер она имеет — не уточняется.

“Стараемся как можно быстрее восстановить их работу”, — подчеркнули в пресс-службе.

Кассы на станциях и вокзалах продолжают работать штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

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